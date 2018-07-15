У Чернігівському СІЗО засуджений наклав на себе руки

У неділю, 15 липня, у Чернігівському СІЗО близько 5:30 години виявили засудженого з тілесними ушкодженнями у виді порізів в області шиї. Чоловік помер до приїзду карети швидкої допомоги.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Чернігівської області.

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"З'ясовано, що близько 5:30 години ранку у камері Державної установи "Чернігівський слідчий ізолятор" виявлено засудженого з наявними тілесними ушкодженнями у виді порізів в області шиї. Медичні працівники, які прибули за викликом в установу, констатували смерть в’язня", – йдеться у повідомлені.

Як зазначається, на місці події працювали слідчо-оперативна група Чернігівського ВП ГУНП в області, галузевий відділ прокуратури області, прокурор області та його заступник.

Поряд з іншим з’ясовано, що засудженому за вбивство до 14 років позбавлення волі напередодні дружина повідомила про те, що розпочинає процедуру розлучення, через це він перебував у пригніченому стані, – пише прес-служба.

Наразі призначено експертизи, допитуються свідки, здійснюються інші невідкладні слідчі дії, направлені на встановлення всіх фактичних обставин події.