У ДТП на Рівненщині постраждали шестеро дітей

16 червня у селищі Мізоч Здолбунівського району, що на Рівненщині сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждали шестеро дітей та 29-річний водій.

У прес-службі поліції розповідають, що житель села Дермань Друга, рухаючисья автомобілем "Volkswagen Passat", з невідомих поки причин, не впорався з керуванням та допустив зіткнення з деревом.

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"У салоні легковика перебували шестеро дітей, усіх їх госпіталізували до лікарні: 9-річну дівчинку із Дніпра – із забоями, переломом щелепи та струсом мозку, 5-річну здолбунівчанку – із закритою черепно-мозковою травмою, 16-річного жителя Здолбунова – із травмою гомілки, двох 15-річних хлопчиків доставили до лікарні із забоями ніг, а у 17-річного здолбунівчанина діагностували забій хребта", – йдеться у повідомленні поліції.

Зазначається, що всі потерпілі – діти знайомих і родичів водія, який теж отримав ушкодження ключиці, внутрішніх органів. Наразі водій перебуває у медзакладі.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Слідчі встановлюють усі обставини ДТП та, чи був водій тверезим.