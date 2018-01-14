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У Генштабі ЗСУ запрацювала Рада резервістів: що це таке

12:23, сьогодні 1508 Читать новость на русском
У Генштабі ЗСУ запрацювала Рада резервістів
У Генштабі ЗСУ запрацювала Рада резервістів / Фото з вільних мереж

У Генеральному штабі Збройних Сил України запрацювала Рада резервістів. Вона створена задля спільного опрацювання шляхів переходу від обов’язкової служби у резерві до добровільної з підписанням контракту на службу у військовому резерві.

Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів.

У повідомленні зазначається, що на сьогодні у ЗСУ проходять службу в оперативному резерві понад 140 тисяч резервістів. Більшість із них – колишні мобілізовані з бойовим досвідом, яких після завершення терміну служби зарахували в оперативний резерв, що є обов’язковим під час особливого періоду.

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Наша мета – формування добровільного резерву з осіб, які за власним бажанням укладатимуть контракт із командиром своєї бригади, самостійно прибуватимуть на збори і виконуватимуть обов’язки у складі своєї частини,
– розповів начальник відділу впровадження служби в резерві мобілізаційного управління Головного управління персоналу Генштабу ЗСУ Михайло Щербіна.

Сформували Раду резервістів, яка виконуватиме функції колективного дорадчого органу при Генштабі, резервісти із бойових бригад усіх видів та окремих родів військ ЗСУ. Шляхом голосування було обрану голову, заступника та секретаря Ради.

Також розпочато роботу з опрацювання відповідного Положення Ради, плану роботи на 2018 рік та законопроекту щодо соціальних пільг і гарантій резервістам за контрактом.

Очікується, що завдяки створенню цієї Ради резервісти зможуть напряму надавати свої пропозиції до керівництва ЗСУ, надавати допомогу в опрацюванні законодавчих ініціатив.

У повідомленні Кабміну головним завданням Ради названа організація взаємодії між резервістами та керівництвом Генштабу, надання допомоги щодо організації підготовки оперативного резерву ЗСУ. Передбачається, що в подальшому Рада резервістів збиратиметься щоквартально.

Теги: Новини політики Новини України Збройні Сили України Кабінет Міністрів України
Джерело: 24 Канал
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