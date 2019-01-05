У Каліфорній сталася жахлива стрілянина: є жертви – фото

В американському місті Торренс, що в штаті Каліфорнія, унаслідок стрілянини у боулінг-клубі троє чоловіків загинули, ще четверо отримали поранення.

Про це повідомляє Associated Press.

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До слова, Торренс — це прибережне місто, яке знаходиться за 32 кіломентри від Лос-Анджелеса.

Відомо, що з чотирьох поранених двох забрали в лікарню.

Місцева влада поки що не повідомила, що саме стало причиною стрілянини. Однак очевидці розповіли, що стрілянині передувала бійка між двома великими групами людей у боулінг-клубі.

BREAKING : California in Torrance shooting in bar, 3 men dead and more injured. Horrible these acts of violence. Our sympathy goes to victims, their families and friends. #Californiashooting #barshooting #California pic.twitter.com/bEdv3xq498 — My Beautiful Destination (@MyBeauDes) 5 січня 2019 р.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 4 січня, неподалік від центрального вокзалу німецького міста Кельн сталася стрілянина. Очевидці зазначили, що чоловік та жінка, причетні до стрілянини, втекли з місця злочину на автомобілі чорного кольору, а ще один підозрюваний вирушив до розташованого неподалік берега річки Рейн.