У Каліфорній сталася жахлива стрілянина: є жертви – фото
В американському місті Торренс, що в штаті Каліфорнія, унаслідок стрілянини у боулінг-клубі троє чоловіків загинули, ще четверо отримали поранення.
Про це повідомляє Associated Press.
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До слова, Торренс — це прибережне місто, яке знаходиться за 32 кіломентри від Лос-Анджелеса.
Відомо, що з чотирьох поранених двох забрали в лікарню.
Місцева влада поки що не повідомила, що саме стало причиною стрілянини. Однак очевидці розповіли, що стрілянині передувала бійка між двома великими групами людей у боулінг-клубі.
Нагадаємо, що у п'ятницю, 4 січня, неподалік від центрального вокзалу німецького міста Кельн сталася стрілянина. Очевидці зазначили, що чоловік та жінка, причетні до стрілянини, втекли з місця злочину на автомобілі чорного кольору, а ще один підозрюваний вирушив до розташованого неподалік берега річки Рейн.