В Калифорний произошла ужасная стрельба: есть жертвы – фото
В американском городе Торренс, что в штате Калифорния, в результате стрельбы в боулинг-клубе трое мужчин погибли, еще четверо получили ранения.
Об этом сообщает Associated Press.
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К слову, Торренс - это прибрежный город, который находится в 32 километрах от Лос-Анджелеса.
Известно, что из четырех раненых двоих забрали в больницу.
Местные власти пока не сообщили, что именно стало причиной стрельбы. Однако очевидцы рассказали, что стрельбе предшествовала драка между двумя большими группами людей в боулинг-клубе.
Напомним, что в пятницу, 4 января, неподалеку от центрального вокзала германского города Кельн произошла стрельба. Очевидцы отметили, что мужчина и женщина, причастные к стрельбе, скрылись с места преступления на автомобиле черного цвета, а еще один подозреваемый отправился к расположенной неподалеку от берега реке Рейн.