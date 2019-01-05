В Калифорний произошла ужасная стрельба: есть жертвы – фото

В американском городе Торренс, что в штате Калифорния, в результате стрельбы в боулинг-клубе трое мужчин погибли, еще четверо получили ранения.

Об этом сообщает Associated Press.

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К слову, Торренс - это прибрежный город, который находится в 32 километрах от Лос-Анджелеса.

Известно, что из четырех раненых двоих забрали в больницу.

Местные власти пока не сообщили, что именно стало причиной стрельбы. Однако очевидцы рассказали, что стрельбе предшествовала драка между двумя большими группами людей в боулинг-клубе.

BREAKING : California in Torrance shooting in bar, 3 men dead and more injured. Horrible these acts of violence. Our sympathy goes to victims, their families and friends. #Californiashooting #barshooting #California pic.twitter.com/bEdv3xq498 — My Beautiful Destination (@MyBeauDes) 5 січня 2019 р.

Напомним, что в пятницу, 4 января, неподалеку от центрального вокзала германского города Кельн произошла стрельба. Очевидцы отметили, что мужчина и женщина, причастные к стрельбе, скрылись с места преступления на автомобиле черного цвета, а еще один подозреваемый отправился к расположенной неподалеку от берега реке Рейн.