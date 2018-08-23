У Києві обговорять важливе питання щодо медичної реабілітації військових

Через де кілька днів у Києві відбудеться засідання спеціальної наради послів. Одним з обговорюваних питань стане медична реабілітація українських військовослужбовців у інших країнах.

Про це повідомив надзвичайний та повноважний посол України в США Валерій Чалий під час Міжнародного волонтерського та ветеранського форуму, передає кореспондент РБК-Україна.

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"Я зараз поїду в Кабмін, підніму ті ж самі питання. Через кілька днів у нас буде засідання спеціальної наради послів. Там у нас є окрема сесія, яка по цим питанням також. Я запропоную міністру закордонних справ Павлу Клімкіну вислухати представника форуму за результатами. Там також виступить (представник форуму ветеранів – ред.) перед послами, які в принципі мають знати про деталі, які важливі", – зазначив Чалий.

Також він додав, що до жовтня повинно бути вирішено питання відправлення українських військовослужбовців на проходження медичної реабілітації в Сполучених Штатах. Наразі жоден ветеран АТО не проходить реабілітацію в США. "Щойно я розмовляв з міністром оборони Степаном Полтораком та начальником генерального штабу Муженком. Поставив їм кілька запитань, інформую і вас", – сказав Чалий.

Є можливості приймати (в США – ред.) далі на реабілітацію важких поранених. Але ці можливості наразі не використовуються. Сьогодні в тому госпіталі немає наших ні одного, а місць є 15. Жодного. Якщо ми не використаємо ці можливості цього року, ці кошти нам закриють. Якщо рішення не буде до жовтня, то ми втратимо цю програму на наступний рік. А ми дуже довго працювали спільно, щоб в конгресі пробити це питання,

– наголосив посол.

Чалий також підкреслив, що з боку Міністерства охорони здоров’я наразі не бачить розуміння у важливості програми реабілітації бійців.

Я буду трохи відвертим, але я не відчуваю розуміння необхідності продовження програми реабілітації в Америці з боку МОЗ. Ми з пані Уляною Супрун багато разів говорили про це. Вона абсолютно доречно говорить про те, що треба створювати в Україні всі можливості. Я це підтримую. Але для нас це не тільки програма реабілітації, а програма, яка об’єднує два народи

– ствердив посол.

Нагадаємо, внаслідок бойового зіткнення у четвер, 23 серпня, загинуло четверо українських військовослужбовців, ще семеро отримали поранення різних ступенів. Крім того, внаслідок ворожого обстрілу загинув ще один військовий.