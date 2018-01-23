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У Криму дітей у школах і садках годують молочним фальсифікатом

00:21, сьогодні 1109 Читать новость на русском
У Криму дітей у школах і садках годують молочним фальсифікатом
У Криму дітей у школах і садках годують молочним фальсифікатом / Ілюстративне фото

У пробах молочної продукції, яка постачається до дитсадочків, шкіл і дитячих таборів Криму, фахівці продовжують виявляти рослинні жири та антибіотики.

Про це розповів голова окупаційного "Державного комітету ветеринарії" анексованого півострова Валерій Іванов, повідомляє "Крим. Реалії".

"З понад 150 проб (молочної продукції), що ми відібрали, понад половина – це неякісна продукція. Це продукція, де замість тваринних жирів містяться рослинні – пальмова олія. Є випадки, коли використовуються антибіотики, і так далі", – розповів Іванов.

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Він зазначив, що відповідальність за випуск і потрапляння молочного фальсифікату до Криму несуть не тільки виробники, а й постачальники.

"На жаль, посередники, які хочуть багато заробити, беруть найдешевше, а це, як правило фальсифікат, і відправляють нашим дітям. У них немає совісті. Ми допомагаємо школам і дитсадкам розібратися в тому, хто є постачальниками їхньої продукції", – пояснив глава "відомства".

Теги: Новини України Новини Криму Анексія Криму Діти Освіта
Джерело: 24 Канал
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