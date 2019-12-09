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      У Луганській області правоохоронці викрили бордель "на колесах"

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      Правоохоронці викрили бордель "на колесах" / lg.npu.gov.ua

      Поліцейські заарештували чоловіка, який організував в Луганській області бордель "на колесах". Він особисто привозив клієнтів до повій.

      51-річний чоловік втягнув у заняття проституцією жінок 44 і 25 років, повідомляє прес-служба поліції. Правопорушник сам підшукував клієнтів, організовував охорону і привозив клієнтів до повій. Послуги оцінювалися від 500 гривень до кількох тисяч гривень. Половину заробітку чоловік забирав собі.

      сутенер бордель арешт
      Правоохоронці заарештували сутенера / Фото: Нацполіція 

      Сутенеру загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до семи років. Тривають слідчі дії.

      Читайте також: Як можна врегулювати проституцію в Україні: детальне пояснення

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      Теги: Новини Луганська Кримінал Секс-скандал
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