У Луганській області правоохоронці викрили бордель "на колесах"

Поліцейські заарештували чоловіка, який організував в Луганській області бордель "на колесах". Він особисто привозив клієнтів до повій.

51-річний чоловік втягнув у заняття проституцією жінок 44 і 25 років, повідомляє прес-служба поліції. Правопорушник сам підшукував клієнтів, організовував охорону і привозив клієнтів до повій. Послуги оцінювалися від 500 гривень до кількох тисяч гривень. Половину заробітку чоловік забирав собі.



Правоохоронці заарештували сутенера / Фото: Нацполіція

Сутенеру загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до семи років. Тривають слідчі дії.

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