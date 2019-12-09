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      В Луганской области правоохранители разоблачили бордель "на колесах"

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      Правоохранители разоблачили бордель "на колесах" / lg.npu.gov.ua

      Полицейские арестовали мужчину, который организовал в Луганской области бордель "на колесах". Он лично привозил клиентов к проституткам.

      51-летний мужчина вовлек в занятия проституцией женщин 44 и 25 лет, сообщает пресс-служба полиции. Правонарушитель сам подыскивал клиентов, организовывал охрану и привозил клиентов к проституткам. Услуги оценивались от 500 гривен до нескольких тысяч гривен. Половину заработка мужчина забирал себе.

      сутенер бордель арешт
      Правоохранители арестовали сутенера / фото: Нацполиция

      Сутенеру грозит наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до семи лет. Продолжаются следственные действия.

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      Теги: Новости Луганска Криминал Секс-скандал
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