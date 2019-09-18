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      У Миколаєві на автозаправці знайшли три трупи

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      На заправці в Миколаєві знайшли три трупи
      На заправці в Миколаєві знайшли три трупи / novosti-n.org

      На одній з автозаправок Миколаєва були виявлені трупи трьох людей, імовірно, з вогнепальними пораненнями. Поліція встановлює усі обставини злочину, а найбільш імовірною версією вбивства є пограбування.

      Тіла загиблих знайшла дружина одного з працівників газової заправки, яка прийшла до свого чоловіка, повідомляє видання "Новости N".

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      Коли вона прийшла на заправку і побачила, що на касі нікого немає, то зайшла всередину. Там вона знайшла три тіла, які лежали у калюжах крові. Одне з них належало її чоловіку. Вона одразу ж викликала поліцію.

      На місці вбивства працюють поліцейські на чолі заступником голови Миколаївської області. Кінологи з собаками намагаються взяти слід злочинців.

      Автозаправка, на якій бло скоєне вбивсвто: дивіться фото

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      Теги: Новини України Новини Миколаєва Жертви Поліція Вбивство
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