17:58
15 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ПРИВАТБАНК УКРАЇНА – ПОРТУГАЛІЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Хто отруїв Кадирова. Путіна поставили на місце
      Вєсті Кремля
      21:14, 12 жовтня
      Вєсті.UA. Жир: Жінка Януковича вселилася у Богдана? Порошенко "перетворюється" на Леніна
      Вєсті.UA
      18:56, 12 жовтня
      Розбійники в погонах: хто ховається за новими грабунками українців
      ЦРУ
      13:00, 11 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ПРИВАТБАНК УКРАЇНА – ПОРТУГАЛІЯ

      У Мінську спробують знову домовитись про розведення: карта

      1069 Читать новость на русском
      Розведення сил тимчасово відклали
      Розведення сил тимчасово відклали / Getty Images

      Розвести сили у районі Золотого та Петрівського планували ще 7 жовтня. Однак цього не сталося через обстріли з боку бойовиків. При цьому Міноборони України переконує: ЗСУ технічно готові до розведення військ.

      Як повідомляє Радіо Свобода з посиланням на власне джерело, у так звану "сіру зону" можуть повністю потрапити: Широкине, Павлопіль, Піски, Опитне, Світлодарськ, Кримське, Луганське, Катеринівка та Гранітне. Частково демілітаризованими будуть, зокрема, Талаківка, Бердянське, Старогнатівка і Зайцеве (тобто лінія пройде прямо по них). Варто зазначити, що у цю схему можуть бути внесені зміни.

      У штабі ООС підтвердили, що це – справді один із можливих варіантів розведення.

      Читайте також: Розведення сил у Золотому відклали, – Офіс Президента

      Заплановане розведення в Золотому-4 та Петрівському – 3 кілометри. У цілому лінія розмежування на Донбасі має протяжність 410 кілометрів.

      Тобто по суті нові позиції українських військових можуть бути там, де були в 2016 році, коли вперше відбулося розведення сил у згаданому районі.

      Розведення сил
      Як може виглядати ситуація на Донбасі після розведення / 24 канал

      Згідно зі звітом ОБСЄ, ОРДЛО нібито проявляли готовність до відновлення розведення: 11 жовтня запустили білу сигнальну ракету. Українська сторона не надіслала жодної відповіді, отже – заходи щодо відведення сил так і не розпочалися.

      15 жовтня в штабі ООС повідомили, що бойовики вчергове обстріляли із забороненого мінськими угодами озброєння ділянку поблизу Золотого. Тому в Офісі Президента заявили, що питання розведення сил у Золотому українська влада відклала.

      Варто зазначити, що розведення сил у Золотому і Петрівському – одна з умов для проведення саміту у нормандському форматі.

      1 жовтня Володимир Зеленський оголосив про домовленість щодо розведення військ у районі Петрівського та Золотого. Заходи мали розпочатися 7 жовтня, однак цього не сталося – бойовики не дотрималися домовленості щодо припинення вогню. У Путіна ж традиційно звинуватили у зірванні розведення Україну.

      blog_ava
      У яких містах України уже розпочався опалювальний сезон
      сьогодні
      15229
      Автор: Світлана Попова
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Публікації Формула Штайнмаєра Розведення військ Мінські домовленості Інфографіка
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Будемо наносити збитки окупанту, – Богдан Яременко розказав, як вирішуватимуть питання Криму
      сьогодні , 17:47 Будемо наносити збитки окупанту, – Богдан Яременко розказав, як вирішуватимуть питання Криму
      Анна Калюжна 141
      "Пирамида" ОВГЗ – новая страшилка, претендующая на звание "ересь года"
      сьогодні , 16:43 "Пирамида" ОВГЗ – новая страшилка, претендующая на звание "ересь года"
      Сергій Фурса 331
      У Мінську спробують знову домовитись про розведення: карта
      сьогодні , 15:00 У Мінську спробують знову домовитись про розведення: карта
      Світлана Попова 1069
      Глобальне потепління: де гряне перша катастрофа?
      сьогодні , 14:05 Глобальне потепління: де гряне перша катастрофа?
      Борис Немировський 3323
      Збірна України вийшла на Євро-2020: перші враження футболістів
      сьогодні , 11:08 Збірна України вийшла на Євро-2020: перші враження футболістів
      Михайло Гема 1446
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук