У Мінську спробують знову домовитись про розведення: карта

Розвести сили у районі Золотого та Петрівського планували ще 7 жовтня. Однак цього не сталося через обстріли з боку бойовиків. При цьому Міноборони України переконує: ЗСУ технічно готові до розведення військ.

Як повідомляє Радіо Свобода з посиланням на власне джерело, у так звану "сіру зону" можуть повністю потрапити: Широкине, Павлопіль, Піски, Опитне, Світлодарськ, Кримське, Луганське, Катеринівка та Гранітне. Частково демілітаризованими будуть, зокрема, Талаківка, Бердянське, Старогнатівка і Зайцеве (тобто лінія пройде прямо по них). Варто зазначити, що у цю схему можуть бути внесені зміни.

У штабі ООС підтвердили, що це – справді один із можливих варіантів розведення.

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Заплановане розведення в Золотому-4 та Петрівському – 3 кілометри. У цілому лінія розмежування на Донбасі має протяжність 410 кілометрів.

Тобто по суті нові позиції українських військових можуть бути там, де були в 2016 році, коли вперше відбулося розведення сил у згаданому районі.



Як може виглядати ситуація на Донбасі після розведення / 24 канал

Згідно зі звітом ОБСЄ, ОРДЛО нібито проявляли готовність до відновлення розведення: 11 жовтня запустили білу сигнальну ракету. Українська сторона не надіслала жодної відповіді, отже – заходи щодо відведення сил так і не розпочалися.

15 жовтня в штабі ООС повідомили, що бойовики вчергове обстріляли із забороненого мінськими угодами озброєння ділянку поблизу Золотого. Тому в Офісі Президента заявили, що питання розведення сил у Золотому українська влада відклала.

Варто зазначити, що розведення сил у Золотому і Петрівському – одна з умов для проведення саміту у нормандському форматі.

1 жовтня Володимир Зеленський оголосив про домовленість щодо розведення військ у районі Петрівського та Золотого. Заходи мали розпочатися 7 жовтня, однак цього не сталося – бойовики не дотрималися домовленості щодо припинення вогню. У Путіна ж традиційно звинуватили у зірванні розведення Україну.