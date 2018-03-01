12:01
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
3°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У Мін’юсті створили спеціальні бригади, які вилучатимуть майно у неплатників аліментів

20:52, 1 березня 233 Читать новость на русском

У Міністерстві юстиції серйозно взялися за неплатників аліментів. Там створюють мобільні бригади, які навідуються до недбайливих батьків і вилучають майно. Проте чи працює такий метод?

Олена Євтушенко вже 6 років живе без чоловіка. Коли їхній доньці був рік, пішов з сім'ї зі скандалом. І на декілька років зник. Батько з'явився, коли за справу взялася виконавча служба. Чоловік написав довіреність на частку квартири, де прописаний, але вже давно не проживає. Натомість інший співвласник, його дядько, жінку з дитиною до квартири не впускав. Тепер виконавці у квартиру пішли з журналістами.

Читайте також: В Україні позбавили права керувати авто 21 тисячу неплатників аліментів

Чоловік заборгував понад 120 тисяч гривень. За ухвалою суду, якщо у боржника немає цінних речей, конфіскувати можуть навіть нерухомість.

Після того, як ми склали акт опису і арешту майна є 10 днів для його оскарження. Після цього, якщо не буде його оскаржено, ця квартира передається на OpenMarket – систему електронних торгів арештованим майном – і далі вже на аукціоні реалізовується,
– зазначив начальник Головного управління юстиції у Києві Станіслав Куценко.

Якщо борг не сплатить, безвідповідальному батькові світять виправні роботи. А гроші переказуватимуть на рахунок дитини. За новим законом обмежень для боржників побільшало.

Уже є 50 тисяч заборон виїзду закордон, орієнтовано 50 тисяч заборон щодо кермування транспортним засобом,
– повідомив Куценко.

Читайте також: У Мін'юсті роз'яснили, що означають щоквартальні звіти для платників аліментів

Більше півмільйона проваджень щодо несплати аліментів вже зареєстрували по всій Україні. У Департаменті юстиції звітують про перші успіхи: закон діє менше місяця, а вже повернули близько 20 мільйонів гривень, а це вдвічі більше цей же період минулого року.

Автор: Олена Кук
Теги: Новини України Гроші Міністерство юстиції
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 1 березня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Пригоди
сьогодні, 11:01 Пригоди "іхтамнєт"-ів та вибори Путіна в Росії: хвилина гумору від карикатуристів
3230
Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
сьогодні, 10:01 Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
Сергій Лещенко 1837
Будни
сьогодні, 08:41 Будни "ЛНР": у людей нет ни денег, ни сил
Ольга Черненко 2227
Топ-5 блогів тижня: нові правила захоронення родичів, невідомі факти про Шевченка і 4G в Україні
11 березня, 22:01 Топ-5 блогів тижня: нові правила захоронення родичів, невідомі факти про Шевченка і 4G в Україні
Блог Медіа 1539
Футбол. Нічия Маріуполя та Зорі, перемога Динамо над Вересом
11 березня, 21:39 Футбол. Нічия Маріуполя та Зорі, перемога Динамо над Вересом
1350
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук