У Мін’юсті створили спеціальні бригади, які вилучатимуть майно у неплатників аліментів

У Міністерстві юстиції серйозно взялися за неплатників аліментів. Там створюють мобільні бригади, які навідуються до недбайливих батьків і вилучають майно. Проте чи працює такий метод?

Олена Євтушенко вже 6 років живе без чоловіка. Коли їхній доньці був рік, пішов з сім'ї зі скандалом. І на декілька років зник. Батько з'явився, коли за справу взялася виконавча служба. Чоловік написав довіреність на частку квартири, де прописаний, але вже давно не проживає. Натомість інший співвласник, його дядько, жінку з дитиною до квартири не впускав. Тепер виконавці у квартиру пішли з журналістами.

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Чоловік заборгував понад 120 тисяч гривень. За ухвалою суду, якщо у боржника немає цінних речей, конфіскувати можуть навіть нерухомість.

Після того, як ми склали акт опису і арешту майна є 10 днів для його оскарження. Після цього, якщо не буде його оскаржено, ця квартира передається на OpenMarket – систему електронних торгів арештованим майном – і далі вже на аукціоні реалізовується,

– зазначив начальник Головного управління юстиції у Києві Станіслав Куценко.

Якщо борг не сплатить, безвідповідальному батькові світять виправні роботи. А гроші переказуватимуть на рахунок дитини. За новим законом обмежень для боржників побільшало.

Уже є 50 тисяч заборон виїзду закордон, орієнтовано 50 тисяч заборон щодо кермування транспортним засобом,

– повідомив Куценко.

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Більше півмільйона проваджень щодо несплати аліментів вже зареєстрували по всій Україні. У Департаменті юстиції звітують про перші успіхи: закон діє менше місяця, а вже повернули близько 20 мільйонів гривень, а це вдвічі більше цей же період минулого року.