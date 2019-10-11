У Росії люди ледь не зчинили самосуд над ймовірним вбивцею 9-річної дитини

У російському Саратові тисячі городян майже дві доби шукали зниклу 9-річну Лізу Кисельову, однак зранку, 11 жовтня, правоохоронці РФ повідомили, що знайшли її мертвою. Ймовірним вбивцею вважають 35-річного Михайла Туватіна, який вже зізнався у вчиненні злочину. Саратовці вирішили влаштувати самосуд чоловіку. Деталі – читайте далі.

Як пише телеграм-канал Baza, підозрюваного у вбивстві затримали 10 жовтня. Правоохоронці та місцеві жителі шукали 9-річну школярку майже дві доби. Відомо, що Ліза Кисельова вийшла з дому до школи 9 жовтня і не повернулася.

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Поліція опрацьовувала базу даних всіх саратовців, які раніше були судимі. Запитавши Михайла Туватіна про Лізу, він відповів, що не знає нічого про це. Така відповідь насторожила силовиків, адже не знати про зникнення дівчинки було фізично не можливо – про це говорили всі та всюди. Зрештою чоловік зізнався, що вбив дитину. Він розповів, що задушив дитину, бо та нібито відповіла йому у грубій формі.



Вбита Ліза Кисельова

Ввечері 10 жовтня тіло Лізи знайшли між гаражами, однак правоохоронці офіційно це не підтвердили. Почувши інформацію з соцмереж, саратовці хотіли розправитися над ймовірним вбивцею самовільно і вирушили на місце вбивства. Вони розгойдували автомобіль поліції, думаючи, що підозрюваний може перебувати там. Одній людині з натовпу вдалося залізти всередину, але машина виявилася порожня.

Дивіться відео: люди розштовхували машину, у якій, на їх думку, був ймовірний вбивця

Пізніше стало відомо, що підозрюваного у вбивстві Лізи Кисельової вивели з гаражів у масці. Аби відбити Туватіна від розлюченого натовпу силовики застосували сльозогінний газ.

Дивіться відео: саратовці намагаються вчинити самосуд над ймовірним вбивцею

Дивіться відео: силовики застосовують сльозогінний газ

Місцеві обурені тим, що правоохоронці не надає офіційної інформації у справі вбивства дитини, тому вони вночі зібралися під відділком поліції та паралельно біля місця вбивства. До місця стягнули додаткові сили поліції.

До місця, де може перебувати потенційний вбивця Лізи Кисельової, стягується буквально все місто. Найближчі вулиці встали в пробках,

– написали у телеграм-каналі Mash.

Люди розійшлися після того, як до них вийшов представник силових структур та пояснив, що тіло дівчинки знайшли вночі, а не вдень 10 жовтня. Приблизно о 5 годині ранку стихійний мітинг завершився.