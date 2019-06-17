У Росії студентку можуть виключити з вишу за те, що її зґвалтував викладач

Абсурдне рішення може прийняти адміністрація ВНЗ через скандал, що виник. Студентка каже, що її зґвалтували два роки тому, але тоді вона побоялась звернутись у поліцію.

Інцидент трапився у Новосибірському педагогічному університеті. Приводом для виключення офіційно є нескладений іспит. Дівчина каже, що завалила його через затяжну депресію, пов’язану з інцидентом, про який вона наважилась розповісти.

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Окрім того, адміністрація вишу відмовилася прийняти медичну довідку про стан дівчини, повідомляє радіостанція "Эхо Москвы". У Новосибірському педагогічному держуніверситеті просто вдають, що нічого не сталося.

Наприкінці квітня студентка повідомила, що один з викладачів зґвалтував її два роки тому, однак тоді вона побоялася звернутися в поліцію. Дівчина стверджує, що знайшла понад 30 листувань з іншими студентками, яким викладач писав повідомлення сексуального характеру. Ці діалоги, за її словами, відбувалися протягом 5-6 років.



Новосибірський педагогічний університет/ фото2gis.ru

Слідчий комітет РФ після заяви студентки почав перевірку, проте потім відмовив у порушенні кримінальної справи.

Зазначимо, що такі історії – на жаль, не є поодинокими випадками. Так, у лютому в КНУ імені Шевченка розгорівся секс-скандал довкола викладача, який домагався студенток. Історії про систематичні залицяння педагога тягнуться з 2012 року.

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