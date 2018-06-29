У Росії знову вручили школярам грамоти з гербом України: опубліковані фото

У Росії в місті Сєров, Свердловської області випускникам видали грамоти про закінчення навчального закладу з українською національною символікою.

Про це повідомляє видання Znak.com.

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Так, у школі пояснили, що грамоти отримали тільки випускники 11 класу. Їх завантажили з інтернету, а класний керівник не звернула увагу на зображення.

"Звичайно, ніхто не хотів цього робити спеціально. Рамка грамоти була скачана з інтернету. Ніхто не звернув уваги – ну, кольорова стрічка. А потім хтось вже побачив, що там нанесені і герб, і прапор України", – розповіли в навчальному закладі.

У школі також додали, що зараз випускники приносять грамоти назад та їх замінюють на нові, вже російського зразка.



У Росії випускникам вручили грамоти з гербом і прапором України

Нагадаємо, це вже другий такий інцидент з українськими похвальними листами у Росії. Так, на початку червня у школі №30 російського міста Уссурійська учневі видали грамоту з гербом та синьо-жовтою символікою України.