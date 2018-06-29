12:37
29 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
28°C
28°C 20°C
  • субота
    21°C 17°C
  • неділя
    16°C 12°C
  • понеділок
    17°C 10°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін на дні. 10 заповідей Рогозіна
Вєсті Кремля
21:57, 28 червня
Вєсті.UA. Купол для депутатів. Кличко завітав на свято Гепи
Вєсті.UA
19:37, 28 червня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 червня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. Товариські суди
Згадати все
22:53, 26 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

У Росії знову вручили школярам грамоти з гербом України: опубліковані фото

443 Читать новость на русском
У Росії учням вручили грамоти з гербом і прапором України
У Росії учням вручили грамоти з гербом і прапором України / Фото з відкритих джерел

У Росії в місті Сєров, Свердловської області випускникам видали грамоти про закінчення навчального закладу з українською національною символікою.

Про це повідомляє видання Znak.com.

Читайте також: У центрі Києва розвісили радянські агітплакати: промовисті фото

Так, у школі пояснили, що грамоти отримали тільки випускники 11 класу. Їх завантажили з інтернету, а класний керівник не звернула увагу на зображення.

"Звичайно, ніхто не хотів цього робити спеціально. Рамка грамоти була скачана з інтернету. Ніхто не звернув уваги – ну, кольорова стрічка. А потім хтось вже побачив, що там нанесені і герб, і прапор України", – розповіли в навчальному закладі.

У школі також додали, що зараз випускники приносять грамоти назад та їх замінюють на нові, вже російського зразка.


У Росії випускникам вручили грамоти з гербом і прапором України

Нагадаємо, це вже другий такий інцидент з українськими похвальними листами у Росії. Так, на початку червня у школі №30 російського міста Уссурійська учневі видали грамоту з гербом та синьо-жовтою символікою України. 

Теги: Новини України Новини політики Діти Освіта Новини Росії
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Перша кров: хто і чому напав на ромів?
сьогодні, 12:01 Перша кров: хто і чому напав на ромів?
Наталія Лебідь 294
Почему украинский лес продолжают вырубать и експортировать даже после официального запрета
сьогодні, 11:00 Почему украинский лес продолжают вырубать и експортировать даже после официального запрета
Сергій Фурса 262
Європа і пиво: прийшла біда, звідкіля не чекали
сьогодні, 10:01 Європа і пиво: прийшла біда, звідкіля не чекали
1563
Головні новини 28 червня: втрати України на Донбасі, саміт країн ЄС та "Північний потік-2"
сьогодні, 09:05 Головні новини 28 червня: втрати України на Донбасі, саміт країн ЄС та "Північний потік-2"
7272
День "Баті": як ФСБшники за Захарченка взялися
сьогодні, 08:38 День "Баті": як ФСБшники за Захарченка взялися
Олексій Чибісов 2508
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук