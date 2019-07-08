У США на дитячому атракціоні випадково включили порно – фото, відео

В американському місті Плезантон на антракціоні, встановленому на сімейному ярмарку, персонал переплутав записи, і на кількох екранах почали показувати порнографічний фільм.

На екранах мав би з'явитись кліп з фільму Бурту Ланкастера 1952 року "Малиновий пірат", проте замість нього зринула еротична сцена з фільму "Пірати: кровні брати", пише Mirror.

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Адміністрація вибачилась за інцидент

Хто прийшов на святкування без дітей, були не проти затриматись біля фільму для дорослих. А от батьки, що прийшли відпочити з малечею, закривали їм очі та швидко виводили з атракціону.

"Що вони показують? Ви серйозно? Вони насправді показують пару, що займається сексом на дитячому атракціоні на ярмарку?" – обурилась мати, яка зафільмувала те, що відбувалось на атракціоні.

Порно транслювали на кількох екранах на дитячому атракціоні: фото

"Я була дуже сконфужена. У мене був шок від того, що відбувається, а потім я сильно розлютилася. ", – зазначила мати, яка прийшла на ярмарок із 7-річною дочкою.

У Каліфорнії на атракціоні, повному дітей, показували порно: відео