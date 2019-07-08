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      У США на дитячому атракціоні випадково включили порно – фото, відео

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      Що називається – атракціон 18+
      Що називається – атракціон 18+ / mirror.co.uk

      В американському місті Плезантон на антракціоні, встановленому на сімейному ярмарку, персонал переплутав записи, і на кількох екранах почали показувати порнографічний фільм.

      На екранах мав би з'явитись кліп з фільму Бурту Ланкастера 1952 року "Малиновий пірат", проте замість нього зринула еротична сцена з фільму "Пірати: кровні брати", пише Mirror

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      Адміністрація вибачилась за інцидент

      Хто прийшов на святкування без дітей, були не проти затриматись біля фільму для дорослих. А от батьки, що прийшли відпочити з малечею, закривали їм очі та швидко виводили з атракціону.

      "Що вони показують? Ви серйозно? Вони насправді показують пару, що займається сексом на дитячому атракціоні на ярмарку?" – обурилась мати, яка зафільмувала те, що відбувалось на атракціоні. 

      Порно транслювали на кількох екранах на дитячому атракціоні: фото

      "Я була дуже сконфужена. У мене був шок від того, що відбувається, а потім я сильно розлютилася. ", – зазначила мати, яка прийшла на ярмарок із 7-річною дочкою. 

      У Каліфорнії на атракціоні, повному дітей, показували порно: відео

       

      blog_ava
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      Теги: Курйозні новини Діти і неповнолітні Новини США Секс-скандал
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