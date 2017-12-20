У Стамбулі заборонять проводити новорічні заходи

Влада Туреччини заборонить проводити новорічні заходи у Стамбулі у зв’язку з посиленням заходів безпеки.

Зокрема, не будуть проводитися цього року урочистості на площі Таксим в центрі Стамбула, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Анатолійське агентство новин.

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"Заходи безпеки на час Нового року будуть на максимально високому рівні", – повідомив глава поліції стамбульського району Бейоглу Ісмаїл Килич. Він уточнив, що порівняно з минулим роком заходи безпеки будуть посилені в два рази.

Туреччина посилює заходи безпеки на тлі зростання кількості терактів з боку "Ісламської держави" і Робочої партії Курдистану.

Нагадаємо, минулого року під час новорічної вечірки бойовики застрелили 39 осіб в популярному нічному клубі Стамбула. Після перших пострілів відвідувачі клубу в паніці стрибали у Босфор, намагаючись врятуватися від смерті.