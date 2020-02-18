У Таїланді невідомий влаштував стрілянину у торговому центрі: загинула жінка

Невідомий відкрив стрілянину у торговому центрі Century Movies Plaza у столиці Таїланду Бангкоку вранці 18 лютого. Він здійснив щонайменше 7 пострілів. Внаслідок цього 1 людина загинула, ще 1 отримала поранення.

Поліція з'ясувала, що стрілок був колишнім чоловіком жертви. Правоохоронці не виключають, що стрілянину могла спричинити побутова суперечка, повідомляє Khaosod English.

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Камери відеоспостереження зафіксували, як стрілок прийшов до клініки краси всередині Century Movies Plaza. Саме там працювала ексдружина нападника. Він підійшов до жінки та здійснив серію пострілів. Жінка померла на місці, її співробітник отримав поранення.

Відомо, що чоловік працює охоронцем в іншому торговому центрі. Пара прожила разом 10 років і після цього розлучилася. Правоохоронці продовжують пошуки стрілка.

До слова, 8 лютого військовий армії Таїланду відкрив вогонь по перехожих біля торгового центру Terminal 21, що у місті Накхонратчасіма. Він убив щонайменше 25 людей. Силовики ліквідували нападника через 12 годин після початку спецоперації.