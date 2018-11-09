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      У Туреччині арештували українку за перевезення кокаїну

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      В Стамбулі затримали українку з кокаїном
      В Стамбулі затримали українку з кокаїном / glavcom.ua

      В аеропорту Стамбула заарештували українку за перевезення 2 кілограмів кокаїну у своїй валізі.

      Про це повідомляє Anadolu.

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      Українка прибула в турецький аеропорт Ататюрка з бразильського міста Сан-Пауло 31 жовтня. В аеропорту її валізу обстежили працівники відділу боротьби з наркотиками.

      Джерело з правоохоронних органів повідомило Anadolu, що у валізі знайшли 2 кілограми 50 грамів кокаїну, захованих у консервних бляшанках.

      Жінку взяли під варту.

      Нагадаємо, у Малайзії Верховний суд засудив українку до довічного позбавлення волі за перевезення наркотиків.

      Теги: Новини України Новини Туреччини Наркотики
      Джерело: 24 Канал
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