У Туреччині арештували українку за перевезення кокаїну
В аеропорту Стамбула заарештували українку за перевезення 2 кілограмів кокаїну у своїй валізі.
Про це повідомляє Anadolu.
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Українка прибула в турецький аеропорт Ататюрка з бразильського міста Сан-Пауло 31 жовтня. В аеропорту її валізу обстежили працівники відділу боротьби з наркотиками.
Джерело з правоохоронних органів повідомило Anadolu, що у валізі знайшли 2 кілограми 50 грамів кокаїну, захованих у консервних бляшанках.
Жінку взяли під варту.
Нагадаємо, у Малайзії Верховний суд засудив українку до довічного позбавлення волі за перевезення наркотиків.
Джерело: 24 Канал
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