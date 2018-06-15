У Запоріжжі матір хотіла продати сина за 50 тисяч гривень

У Запоріжжі поліція на гарячому затримала жінку, яка намагалась продати свого 15-річного сина з інвалідністю, аби за ці кошти розпочати бізнес і вберегти свою квартиру від спадкоємця. Саме так свій вчинок аргументувала горе-матір.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook Арсен Аваков.

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Її спіймали одразу після того, як вона отримала гроші. Наразі правоохоронці відвезли хлопчика до Центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Родина перебуває на обліку служби у справах дітей. Жінку раніше вже притягали до адміністративної відповідальності за невиконання батьківських обов’язків.



Горе-мати, яка хотіла продати дитину

У прес-службі Нацполіції повідомили, що жінка затримана відразу після передачі їй грошей за дитину. Вона, 1969 року народження, жителька Запоріжжя, неодноразово притягувалась до адміністративної відповідальності за статтею про невиконання батьками обов'язків з виховання дітей.

Затриманій матері загрожує від 5 до 12 років в'язниці.