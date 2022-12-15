У місцевих телеграм-каналах розповідають моторошну історію. Її результатом стало убивство сином своєї матері, передає 24 канал.

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Убив під час сварки

Відомо, що 53-річна мешканка села Трудове Анжеліка Яхнева двічі зверталася до поліцейських. Вона скаржилася на те, що її син її б'є. Але правоохоронці – як і заведено робити у тій же Росії – відмовили порушувати кримінальну справу. На жаль, ігнорування проблеми закінчилося убивством жінки.

Її тіло виявили 12 грудня. Головним підозрюваним у скоєному назвали її сина, 34-річного Дмитра Аттарова. Чоловік сам відразу ж зізнався у вбивстві матері та оформив явку з повинною.

Підозрюваний у вбивстві розповів, що ввечері 11 грудня між ним і матір'ю вкотре спалахнув конфлікт. Внаслідок цього він п'ять разів ударив жінку по голові. Від отриманих травм вона загинула.

Це був не перший конфлікт

Як з'ясувалося, у квітні та червні 2021 року жінка двічі зверталася до правоохоронців. Вона скаржилася поліцейським на побиття власним сином. Але тоді її звернення відверто проігнорували. На жаль, така байдужість стала причиною моторошного вбивства.

Чому важливо звільнити Крим

Кримський правозахисник Алім Алієв пояснив, чому надзвичайно важливо звільнити з-під окупації Крим. За його словами, якщо цього не зробити зараз, то воювати доведеться нашим дітям.

Ми усі прекрасно розуміємо, що без деокупації Криму неможливо закінчити війну. Якщо він залишиться під протекторатом Росії – це означатиме, що ми цю війну перекладаємо на наших дітей,

– наголосив Алім Алієв.

За словами радника ОП Олексія Арестовича, Україна не відмовиться від прагнення повернути Крим. Він наголосив, що нашу державу не лякають погрози Росії про можливий ядерний удар. Арестович підкреслив, що Крим – тимчасово окупована територія. А отже, він може бути звільнений на рівні з іншими.