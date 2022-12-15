В местных телеграм-каналах рассказывают жуткую историю. Ее результатом стало убийство сыном своей матери, передает 24 канал.

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Убил во время ссоры

Известно, что 53-летняя жительница села Трудовое Анжелика Яхнева дважды обращалась к полицейским. Она жаловалась, что ее сын ее бьет. Но правоохранители – как и принято делать в той же России – отказали возбуждать уголовное дело. К сожалению, игнорирование проблемы закончилось убийством женщины.

Ее тело было обнаружено 12 декабря. Главным подозреваемым в содеянном назвали ее сына, 34-летнего Дмитрия Аттарова. Мужчина сам сразу же признался в убийстве матери и оформил явку с повинной.

Подозреваемый в убийстве рассказал, что вечером 11 декабря между ним и матерью в очередной раз вспыхнула ссора. В результате этого он пять раз ударил женщину по голове. От полученных травм она погибла.

Это был не первый конфликт

Как выяснилось, в апреле и июне 2021 года женщина дважды обращалась к правоохранителям. Она жаловалась полицейским на избиение своим сыном. Но тогда ее обращение откровенно проигнорировали. К сожалению, такое безразличие стало причиной жуткого убийства.

Почему важно освободить Крым

Крымский правозащитник Алим Алиев объяснил, почему очень важно освободить из-под оккупации Крым. По его словам, если этого не сделать сейчас, воевать придется нашим детям.

Мы все прекрасно понимаем, что без деоккупации Крыма невозможно закончить войну. Если он останется под протекторатом России – это означает, что мы эту войну переводим на наших детей,

– подчеркнул Алим Алиев.

По словам советника ОП Алексея Арестовича, Украина не откажется от стремления вернуть Крым. Он подчеркнул, что наше государство не пугают угрозы России о возможном ядерном ударе. Арестович подчеркнул, что Крым – временно оккупированная территория. А значит, он может быть освобожден наравне с другими.