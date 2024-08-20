Його було доставлено до обласної клінічної лікарні у непритомному стані, медики проводили реанімаційні заходи. На жаль, стало відомо, що підліток помер у реанімації.

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Помер 15-річний підліток, який постраждав внаслідок російського удару

У вівторок, 20 серпня, стало відомо, що окупаційна армія поцілила по селу Малокатеринівка на Запоріжжі. Тоді росіяни влучили в дитяче кафе, про що повідомляв голова обласної ОВА Іван Федоров.

Згодом в Національній поліції повідомили, що внаслідок дій ворога поранення отримали четверо дітей: 11, 14, 15, 17 років та дівчина 18-ти років.

Тоді ж додали, що 15-річного хлопця доставлено до обласної клінічної лікарні у непритомному стані, медичні працівники проводили реанімаційні заходи.

Вже о 20:30 у Суспільному повідомили з посиланням на старосту селища Малокатеринівка, що, на жаль, 15-річний хлопець, який зазнав поранень, помер у реанімації.

Трагічну звістку про загибель підлітка, який зазнав поранень після атаки, підтвердили в ДСНС. Також відповідну інформацію вказав і Іван Федоров.

Помер підліток, який постраждав внаслідок російського обстрілу Малокатеринівки,

– ідеться в повідомленні.

Додамо, що Федоров також повідомив, що до медзакладів доставили ще двоє дітей, постраждалих внаслідок обстрілу дитячого кафе "Левада". Таким чином загальна кількість травмованих зросла до 5 осіб. Усі отримують медичну допомогу.

Зазначимо, що в Офісі Генерального прокурора вказали, що розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Ще один злочин Росії за межами людяності. Ми не зупинимось, поки винуватці цієї злочинної агресії не постануть перед судом,

– наголосив Генеральний прокурор Андрій Костін.

Суспільне також опублікувало відео, який вигляд має дитяче кафе в Малокатеринівці Запорізького району, куди поцілили російські військові.

Дитяче кафе на Запоріжжі, в яке влучили окупанти: дивіться відео