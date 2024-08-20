Он был доставлен в областную клиническую больницу в бессознательном состоянии, медики проводили реанимационные мероприятия. К сожалению, стало известно, что подросток умер в реанимации.

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Умер 15-летний подросток, который пострадал в результате российского удара

Во вторник, 20 августа, стало известно, что оккупационная армия попала по селу Малокатериновка в Запорожье. Тогда россияне попали в детское кафе, о чем сообщал председатель областной ОВА Иван Федоров.

Впоследствии в Национальной полиции сообщили, что в результате действий врага ранения получили четверо детей: 11, 14, 15, 17 лет и девушка 18-ти лет.

Тогда же добавили, что 15-летний парень доставлен в областную клиническую больницу в бессознательном состоянии, медицинские работники проводили реанимационные мероприятия.

Уже в 20:30 в Общественном сообщили со ссылкой на старосту поселка Малокатериновка, что, к сожалению, 15-летний парень, который получил ранения, умер в реанимации.

Трагическую весть о гибели подростка, который получил ранения после атаки, подтвердили в ГСЧС. Также соответствующую информацию указал и Иван Федоров.

Умер подросток, который пострадал в результате российского обстрела Малокатериновки,

– говорится в сообщении.

Добавим, что Федоров также сообщил, что в медучреждения доставили еще двое детей, пострадавших в результате обстрела детского кафе "Левада". Таким образом общее количество травмированных возросло до 5 человек. Все получают медицинскую помощь.

Отметим, что в Офисе Генерального прокурора указали, что начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны.

Еще одно преступление России за пределами человечности. Мы не остановимся, пока виновники этой преступной агрессии не предстанут перед судом,

– подчеркнул Генеральный прокурор Андрей Костин.

Общественное также опубликовало видео, как выглядит детское кафе в Малокатериновке Запорожского района, куда попали российские военные.

Детское кафе в Запорожье, в которое попали оккупанты: смотрите видео