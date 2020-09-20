Є такий закон кібернетики, який сформулював Вільям Росс Ешбі: складність системи, яка керує, не може бути нижче складності системи, якою вона керує.

Стосовно людей це означає: люди та їхні організації, які керують складною системою (технічною чи соціальною), не можуть бути простішими, ніж ця система.

Рекомендуємо! Зе-корупціонер Юрченко: чого не хоче бачити Зеленський?

Стосовно державного управління це означає: люди та їхні організації, які керують державою, не можуть бути простішими, ніж ця держава.

Що каже кібернетика про випадок, якщо керуюча система простіше, ніж керована Тоді керована система буде розвиватися (міняти стани) випадковим чином.

Призначили обласного прокурора, за два дні звільнили. Скасували "пакунок малюка" і швидко внесли законопроєкт про його відновлення. Запровадили довідки про несудимість для кандидатів у місцеві ради, підняли на них ціни і скасували їх. Оголосили про неможливість притягнути до відповідальності хабарника і негайно вручили йому підозру. Запровадили карантинні заборони, скасували їх, а потім взагалі ввели систему, при якій запровадити їх неможливо.