Уряд України ввів нульові квоти на експорт, що підлягає ліцензуванню у 2022 році,

Варте уваги Збитий літак окупантів над Харковом: один пілот може бути живим, його шукають

Кабмін ухвалив рішення щодо експорту

Наразі йдеться про такі товари як гречка, жито, овес, просо, цукор та сіль, придатну для споживання людьми. Відповідна постанова з'явилася на офіційному сайті Кабміну 5 березня 2022 року.

Також влада встановила нульові квоти на експорт живої великої рогатої худоби та її мороженого м'яса, "м'яса та їстівних м'ясних" субпродуктів, солоних або в розсолі, сушених або копчених, їстівне борошно з м’яса або м’ясних субпродуктів: м’ясо великої рогатої худоби

Що таке експорт Це вивіз із митної території країни за кордон товарів і послуг без зобов'язання їхнього зворотного повернення. Факт експорту фіксується в момент перетину товаром митного кордону, надання послуг тощо.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

