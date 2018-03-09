Україна – великий канал контрабанди зброї і наркотиків, і це знають всі, – Рибачук

В Україні процвітає контрабанда наркотиків та зброї, зокрема на лінії розмежування.

Про це в прямому ефірі програми "План Б" на 24 Каналі заявив колишній віце-прем'єр міністр України з питань європейської інтеграції Олег Рибачук.

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"Те, що через Україну та лінію розмежування проходить великий, стабільний, потужний канал контрабанди важких наркотиків і зброї, це я чув від високого рівня європейських аналітиків. Вони були шоковані. І відверто говорять, що там задіяні представники і військових сил, і СБУ, і про те, що "нагорі" не можуть не знати, що тут відбувається. І якщо немає команди "фас", то все це (контрабанда – 24) і проїжджає по багатьом каналам", – сказав політичний експерт.

Він додав, що, на відміну від ринку землі, ринок зброї в Україні просто розцвітає.