Україна – великий канал контрабанди зброї і наркотиків, і це знають всі, – Рибачук
В Україні процвітає контрабанда наркотиків та зброї, зокрема на лінії розмежування.
Про це в прямому ефірі програми "План Б" на 24 Каналі заявив колишній віце-прем'єр міністр України з питань європейської інтеграції Олег Рибачук.
Читайте також: Затримання Рубана: який теракт він готував і що про це відомо
"Те, що через Україну та лінію розмежування проходить великий, стабільний, потужний канал контрабанди важких наркотиків і зброї, це я чув від високого рівня європейських аналітиків. Вони були шоковані. І відверто говорять, що там задіяні представники і військових сил, і СБУ, і про те, що "нагорі" не можуть не знати, що тут відбувається. І якщо немає команди "фас", то все це (контрабанда – 24) і проїжджає по багатьом каналам", – сказав політичний експерт.
Він додав, що, на відміну від ринку землі, ринок зброї в Україні просто розцвітає.
Вибір редакції
-
Великобританія готова офіційно звинуватити Росію в отруєнні розвідника Скрипаля, – The Timesсьогодні , 09:32
-
Путін розповів, як віддав наказ збити пасажирський літак з України у 2014 роцісьогодні , 08:39
-
Головні новини 11 березня: друге золото на Паралімпіаді, активісти приїхали до Аваковасьогодні , 08:00