Саме в такому контексті слід сприймати активізацію лобістів сірого експорту металобрухту, які роблять спроби знизити або навіть скасувати експортне мито на вивезення цієї сировини. Про це заявив політолог Микола Давидюк.

До теми росія готова капітулювати, – політолог Давидюк

"В Україні працюють ворожі диверсанти не тільки з військовими завданнями, а й з економічними. Приклад – спроба організувати поставки української сировини на металургійний завод у Придністров’ї, яке є російським анклавом на території Молдови", – каже політолог.

За його словами, саме цей завод фінансує всі проросійські політичні рухи у Молдові.

Металургійний гігант з невизнаної республіки вже потребує брухту з України. Тому й виникають зрадницькі ініціативи щодо можливого зниження або навіть скасування експортного мита на цю сировину,

– відмічає Микола Давидюк.

Тому, як вважає політолог, українським спецслужбам варто ставитись до таких спроб не менше прискіпливо, ніж до пошуку зрадників у містах у зоні бойових дій.

"Отже, будь-яке рішення кожного чиновника у спробі організувати постачання брухту до Придністров’ї повинно бути об’єктом прискіпливого вивчення Служби безпеки та антикорупційних органів", – підкреслив він.

Коротко про екпортне мито в Україні

2 грудня 2021 року Верховна Рада збільшила експортне мито з EUR58 до EUR180 за тонну брухту.

14 травня 2021 року Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо зниження дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку, яким подовжив дію експортного мита на 5 років. Метою експортного мита є ліквідація дефіциту стратегічної сировини металургійної промисловості Україні – брухту чорних металів.

У 2016 – 2019 роках безконтрольне вивезення брухту за кордон, зокрема у невизнане Придністров’я, спричиняло зупинку українських металургійних підприємств.

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