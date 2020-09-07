Проєкт стартує з вересня 2020 року та направлений на зростання рівня знань українців про продукти харчування та здоровий спосіб життя, а також має на меті підвищити рівень захисту прав споживачів в Україні.

У Ранковому шоу на 24 каналі та на сайті 24tv.ua буде демонструватися контент національної ініціативи Virobnik.ua, а саме – відео процесу створення продуктів, які українці споживають щодня. Окрім того, будуть показані пізнавальні відеоролики про здоровий спосіб життя, які зазвичай розвінчують поширені міфи та ламають усталені стереотипи про споживання продуктів харчування. На сайті 24tv.ua стартує спільна з Virobnik.ua рубрика "Як створюються продукти, які ми споживаємо". "Ми відповідально ставимося до того, що робимо, ретельно перевіряємо інформацію, даємо посилання на першоджерела. Для нас партнерство з телеканалом 24 — це можливість ритмічно показувати максимальному числу глядачів той контент, над яким ретельно працює команда Virobnik.ua", – розповів Віталій Єрмак, натхненник проєкту Virobnik.ua.

Змінювати країну на краще – це, в тому числі покращувати життя звичайних українців, і для нас такі проєкти мають першочергове значення. Впевнений, наші глядачі отримають практичну користь від цієї ініціативи,

– додав Роман Андрейко, генеральний директор 24 каналу.

У жовтні стартує перший в Україні відеосервіс Virobnik.ua, який дозволить українцям за допомогою смартфона побачити, як створюються продукти харчування які споживаємо щодня. Для цього на пакування товару буде нанесено спеціальний QR-код, який потрібно відсканувати, щоб переглянути відео.

Довідка

24 канал — перший український цілодобовий канал новин.

Новини політики, економіки, шоу-бізнесу, спорту оновлюються в режимі прямого ефіру. Транслюється по всій території України. Новинам на

24 каналі незмінно довіряє близько 17 мільйонів глядачів.

Сайт 24tv.ua — один з лідерів серед інтернет-ресурсів в категорії ЗМІ.

Virobnik.ua — соціальна ініціатива, спрямована на зростання рівня життя українців. Має широку підтримку користувачів в соціальних медіа.