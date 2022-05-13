Допомогли міжнародній розвідувальній спільноті з випуском карт військове керівництво України. Зокрема, до ініціативи долучився головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

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Карта рашизму буде неодмінно битою

Як розповів Залужний, рівно 20 років тому, у 2002 році, схожі карти випустило Центральне командування армії США. Тоді вони на них розмістили розшукуваних воєнних злочинців. Граючи в такі карти, військові США запам’ятовували свої цілі.

Вже у 2022 році волонтери InformNapalm продовжили цю традицію, випустивши карти з воєнними, політичними та пропагандистським представниками Кремля.

Тож, спільними зусиллями військових і волонтерів, зусиллями всіх людей доброї волі світу карта рашизму буде неодмінно битою, як на полі бою, так і в інформаційній площині,

– наголосив Залужний.



Ті самі гральні карти з російськими воєнними злочинцями, політиками та пропагандистами / Фото з фейсбуку головнокомандувача ЗСУ

Коментуючи випуск карт, речник InformNapalm Михайло Макарук підкреслив: той момент, коли працю нашої команди рекомендує сам Валерій Залужний.



Михайло Макарук і Валерій Залужний презентують нові гральні карти з окупантами / Фото з фейсбуку головнокомандувача ЗСУ

Не лише карти: в Україні відтворили картину "Козаки пишуть листа турецькому султану"

На початку січня знову в мережі почали поширювати, як військовослужбовці Збройних Сил відтворили на новий лад картину Іллі Рєпіна "Козаки пишуть листа турецькому султану". Щоправда, тепер наші козаки звертаються не до турецького султана, а до рашиського фюрера.

Також у мережі опублікували текст, написаний за аналогією до листа 1676 року. Тоді козаки відповіли на вимогу османського султана Мехмеда IV здатися – запорожці написали султану, назвавши його шайтаном турецьким, проклятого чорта братом та перерахували з десяток образ, закінчивши нецензурною лексикою та закликом до султана "поцілуй за те у с*аку нас".

Новий лист вже адресовано президенту Росії, який напав на Україну:

Ти, путін, чорт російський і клятого чорта брат і товариш, самого Люцифера секретар. Який ти до біса лицар, коли голою дупою їжака не вб'єш. Чорт ти, вис**на твоя морда. Не будеш ти, су**н ти син, синів християнських під собою мати, твого війська ми не боїмося, землею і водою будемо битися з тобою, розпро**б твою матір.

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Бійці ЗСУ написали листа російському диктатору Путіну / Фото Антона Геращенка та з "Вікіпедії"

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