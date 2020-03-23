Українська медицина тримається, бо має найцінніше, –Зеленський про медиків

Найбагатші країни світу відверто кажуть про неготовність своїх медичних систем витримати великі навантаження. Тому головним завданням для України є мінімізувати поширення вірусу.

У своєму новому відеозверненні, 23 березня, президент Володимир Зеленський розповів, що це може бути лише завдяки українським лікарям.

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Президент закликав не допустити ситуації, коли лікарі "будуть падати на роботі від перевтоми", чи будуть змушені обирати, кого з пацієнтів їм лікувати.

Я думаю, ви розумієте, що нам дісталась у спадок далеко не ідеальна медицина. Але вона тримається, бо має найцінніше. Це – люди. Це наші українські медики,

– наголосив Зеленський.

До того ж, Зеленський нагадав не забувати про фізичну форму та тренуватись вдома. За словами медиків, особливо сьогодні фізкультура потрібна всім, але "без фанатизму та гонитви за рекордами".

Володимир Зеленський звернувся до українців: дивіться відео