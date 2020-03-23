Украинская медицина держится, потому что имеет самое ценное, – Зеленский о медиках

Богатейшие страны мира откровенно говорят о неготовности своих медицинских систем выдержать большие нагрузки. Поэтому главной задачей для Украины является минимизировать распространение вируса.

В своем новом видеообращении, 23 марта, президент Владимир Зеленский рассказал, что это может быть только благодаря украинским врачам.

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Президент призвал не допустить ситуации, когда врачи "будут падать на работе от переутомления", будут вынуждены выбирать, кого из пациентов им лечить.

Я думаю, вы понимаете, что нам досталась по наследству далеко не идеальная медицина. Но она держится, потому что имеет самое ценное. Это – люди. Это наши украинские медики,

– подчеркнул Зеленский.

К тому же, Зеленский напомнил не забывать о физической форме и тренироваться дома. По словам медиков, особенно сегодня физкультура нужна всем, но "без фанатизма и погони за рекордами".

Владимир Зеленский обратился к украинцам: смотрите видео