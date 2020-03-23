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      Украинская медицина держится, потому что имеет самое ценное, – Зеленский о медиках

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      Богатейшие страны мира откровенно говорят о неготовности своих медицинских систем выдержать большие нагрузки. Поэтому главной задачей для Украины является минимизировать распространение вируса.

      В своем новом видеообращении, 23 марта, президент Владимир Зеленский рассказал, что это может быть только благодаря украинским врачам.

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      Президент призвал не допустить ситуации, когда врачи "будут падать на работе от переутомления", будут вынуждены выбирать, кого из пациентов им лечить.

      Я думаю, вы понимаете, что нам досталась по наследству далеко не идеальная медицина. Но она держится, потому что имеет самое ценное. Это – люди. Это наши украинские медики,
      – подчеркнул Зеленский.

      К тому же, Зеленский напомнил не забывать о физической форме и тренироваться дома. По словам медиков, особенно сегодня физкультура нужна всем, но "без фанатизма и погони за рекордами".

      Владимир Зеленский обратился к украинцам: смотрите видео

       

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      Автор: Алина Олиховская
      Теги: Коронавирус в Украине Владимир Зеленский Новости Украины Коронавирус Covid-19 Медицина
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