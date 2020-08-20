У деяких секторах компанії націлені на дистанційну роботу. Однак чимало буде і таких, що можуть "не вижити".

Очікувати поліпшення ситуації на ринку праці принаймні до кінця року не варто. Про це попереджають експерти. У свою чергу, український бізнес не виключає вже восени запровадження більш жорстких обмежень. А це значить – подальше зростання безробіття в країні, передає "5 канал".

"Якщо ми говоримо саме про оціночну кількість безробітних від кількості робочої сили потенційної, то 10% – це дуже оптимістично. Я думаю, що буде принаймні на 40% більше… Це означає, що в кількісному виразі – це від 13% до 15%", – попереджає експерт програми "Внутрішня та зовнішня політика" Українського інституту майбутнього Ігор Тишкевич.

Із ним погоджується керуючий партнер АО "Дмитрієва та партнери" Ольга Дмитрієва: "Якщо буде погіршення епідеміологічної ситуації, то, безумовно, це може бути пов'язано з новими звільненнями… Я особисто збираюся 1 вересня офіс переводити на кілька тижнів на дистанційну роботу. Тому що я прогнозую, що буде знову хвиля захворюваності. Я не хочу доводити ситуацію до примусового карантину, я не хочу, щоб мої співробітники хворіли".

У схожій ситуації нині – більшість підприємств, зокрема, малого та середнього бізнесу. У деяких секторах, як то ІТ – націлені на дистанційну роботу. Однак, кажуть експерти, чимало буде таких, що можуть "не вижити". І змушені будуть вдатися до чергових скорочень робочих місць.