Варто сказати, що ці біонічні протези для офіцера спецсил Андрія надзвичайно важливі. Він отримав важке поранення під час бойового завдання на війні, втративши обидві руки, ногу та око.

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Збирали гроші у два підходи

Станом на вечір 4 березня цей збір у фейсбуку уже закрито. Зусиллями небайдужих вдалось зібрати на цій платформі 49 635 доларів – це 1 мільйон 800 тисяч гривень. Окрім того, люди донатили гроші на банку Monobank, адже загалом було потрібно 75 тисяч доларів.

Разом з тим благодійники зазначали, що офіцер Андрій втратив одне око повністю, а на друге бачить всього на 10%. Саме тому вони вирішили придбати для військового біонічні руки та ногу.

Андрій служить Україні з 2015 року. Тепер наша відповідальність повернути йому рухливість та частково дати йому життя, яке він отримав до цієї важкої травми,

– йдеться у повідомленні.



Воїн Андрій, який потребує протезування / Фото Revived Soldiers Ukraine

Зверніть увагу! Закликали людей активніше долучатися до збору, зокрема, ветеран Володимир Шередега "Шаміль" та парамедикиня Юлія Паєвська "Тайра".

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