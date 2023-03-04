Следует сказать, что эти бионические протезы для офицера спецсил Андрея чрезвычайно важны. Он получил тяжелое ранение во время боевого задания на войне, потеряв обе руки, ногу и глаз.
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Собирали деньги в два подхода
По состоянию на вечер 4 марта этот сбор в Фейсбуке уже закрыт. Усилиями неравнодушных удалось собрать на этой платформе 49 635 долларов – это 1 миллион 800 тысяч гривен. Кроме того, люди донатили деньги на банку Monobank, ведь в общей сложности требовалось собрать 75 тысяч долларов.
Вместе с тем благотворители отмечали, что офицер Андрей потерял один глаз полностью, а другой видит всего на 10%. Именно поэтому они решили приобрести для военного бионичные руки и ногу.
Андрей служит Украине с 2015 года. Теперь наша ответственность вернуть ему подвижность и частично дать ему жизнь, которую он получил к этой тяжелой травме,
– говорится в сообщении.
Воин Андрей, нуждающийся в протезировании / Фото Revived Soldiers Ukraine
Фонд Приюта приобрел 101 БТР для украинской армии
- К этой теме вспомним, что благодаря пожертвованиям людей благотворительный фонд Сергея Притулы приобрел 101 бронетранспортер. В частности, немало легендарных – FV103 Spartan.
- Это действительно можно назвать историческим событием, ведь считалось, что закупки на такую сумму способно проводить только, скажем, министерство обороны. То есть украинцы еще раз доказали, что ничего невозможного нет.
- Заметим, что приобретенная техника уже в распоряжении наших военных. Очевидно, она будет помогать Вооруженным Силам во время следующих контрнаступлений в регионах, пока контролируемых оккупантами.