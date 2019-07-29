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      Українця вбили під час туристичного походу в Південній Африці

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      Українця вбили під час туристичного походу в Південній Африці
      Українця вбили під час туристичного походу в Південній Африці / Flipboard

      44-річного туриста з України вбили під час прогулянки Національним парком у Хаут-Бей, поблизу Кейптауна. З'ясувалося, що це були троє чоловіків, які вирішили його пограбувати.

      Як повідомляють News24.com, чоловіка звали Іван Іванов. Він зупинився гостьовому будинку у містечку Хаут-Бей.

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      Чому вбили українця? Через пограбування. Між жертвою і трьома нападниками зав'язалася бійка, в ході якої Іванов отримав кілька ударів ножем у груди. Незабаром він помер від втрати крові.

      Прес-секретар поліції Західної Капської провінції, полковник Андре Траун сказав, що троє чоловіків забрали рюкзак українця з його особистими речами й втекли. Він також додав, що напад стався за 10 метрів від початку популярного маршруту в Іст Форт. Окрім того, це вже не перший інцидент в цій місцевості.

      Поліцейські розповіли про вбивство в національному парку в Хаут-Беї
      Поліцейські розповіли про вбивство в національному парку в Хаут-Беї

      Одного з нападників вже затримали. Члени варти району затримали 25-річного чоловіка, у якого виявили крадені речі. У понеділок, 29 липня, він постане перед судом Вінберга.

      У неділю, 28 липня, жителі Хаут-Бею приносили квіти та збиралися на місці, де вбили українського туриста, щоб віддати останню шану. Близько 50 людей стояли в колі біля Іст-Форту, оточені силовиками, аби вшанувати пам'ять 44-річного українця.

      Жителі Хаут-Бею прийшли на місце вбивства, аби вшанувати пам'ять туриста
      Жителі Хаут-Бею прийшли на місце вбивства, аби вшанувати пам'ять туриста

      blog_ava
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      Теги: Новини України Кримінальні новини Пограбування Жертви Африка Вбивство
      Джерело: 24 канал
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