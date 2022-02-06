До квітня 2022 року в Україну надійде ще 240 тисяч курсів препарату. Про це розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Роботу над контрактуванням Молнупіравіру ми почали ще у листопаді, під час підготовки до чергової хвилі COVID-19. Зараз ці ліки допоможуть нам у боротьбі з хворобою та збережуть життя пацієнтам із груп ризику, – написав очільник міністерства.

Це противірусний препарат прямої дії, який блокує фермент, потрібний вірусу SARS-CoV-2 для відтворення генетичного коду. Блокування цього ферменту запобігає розмноженню вірусу та знижує ризик важкого перебігу COVID-19.

Молнупіравір вже дозволили для екстреного застосування у США, ЄС, Японії, Великій Британії та інших країнах.

Особливості приймання ліків

Джерело: EMA

Препарат можна призначати для лікування дорослих з COVID-19, які не потребують додаткового кисню і мають підвищений ризик розвитку важкої форми COVID-19.

Молнупіравір слід призначати якомога швидше після діагностики коронавірусу і впродовж 5 днів після початку симптомів.

Текст публікації Віктора Ляшка у фейсбуці:

"Сьогодні в Україну прибуло 60 тис. курсів препарату "Молнупіравір", призначеного для лікування COVID-19.

Виробником препарату є американська фармацевтична компанія Merck Sharp & Dohme.

Роботу над контрактуванням "Молнупіравіру" ми почали ще у листопаді, під час підготовки до чергової хвилі COVID-19. Зараз ці ліки допоможуть нам у боротьбі з хворобою та збережуть життя пацієнтам із груп ризику.

Найближчим часом Міністерство охорони здоров'я розподілить ліки та відправить їх у регіони. До квітня 2022 року в Україну надійде ще 240 тис. курсів препарату.