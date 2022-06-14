На так званий "транспортний безвіз" з ЄС, який впровадить ця угода, українські перевізники чекали близько п'яти років. Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм на своїй сторінці у фейсбуці.

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Чому це важливо

Мустафа Найєм розповів, що протягом останніх п'яти років Європейський Союз став основним партнером України у галузі торгівлі. Так, питома вага товарообігу з країнами Євросоюзу у 2021 році становила понад 41% від загального показника, а обсяг вантажних перевезень автотранспортом збільшився на майже 42%.

Разом з тим подальше зростання було обмежене браком дозволів на міжнародні перевезення, кількість яких по окремих напрямках або залишалась на тому ж рівні, або значно скорочувалась. Така дозвільна система створювала штучний бар'єр для ведення вільної торгівлі й обмежувала не лише двосторонню торгівлю, а й транзит українських товарів через країни Євросоюзу.

При цьому, унаслідок повномасштабного вторгнення Росії та блокування українських портів, обсяг товарообігу з ЄС саме автомобільним транспортом протягом трьох останніх місяців зріс одразу у декілька разів. Одного лише палива автотранспортом було імпортовано у 15 разів більше, ніж до 24 лютого 2022 року.

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Що змінить підписання угоди

Мустафа Найєм пояснив, що фактично підписання Угоди про лібералізацію автомобільних перевезень з Єврокомісією матиме для українських перевізників таке ж значення, як і скасування візового режиму з ЄС.

Жодна дозвільна система не змогла б витримати такого різкого збільшення навантаження на автотранспортні перевезення, й до цього існував великий ризик зупинки експорту автомобільним транспортом вже у вересні – жовтні цього року.

Тепер, після підписання так званого "транспортного безвізу", проблема нестачі дозволів на міжнародні перевезення вантажів автотранспортом раз і назавжди буде розв'язана. До слова, Мустафа Найєм подякував за підтримку України щодо укладання цієї угоди з ЄС польським колегам, зокрема Міністерству інфраструктури Польщі, його очільнику Анджею Адамчуку та польським перевізникам.

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