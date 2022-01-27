Про це у Державному бюро розслідувань повідомили під час брифінгу 27 січня. Там розповіли подробиці про жорстокий напад 20-річного Артема Рябчука на своїх побратимів.

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Перевірять усі частини Нацгвардії

У відомстві заявили, що слідство вивчатиме, як був організований процес несення служби, як відбувалася охорона об'єкту (заводу "Південмаш") та які були статутні відносини. При чому, це стосується не лише частини, де сталася трагедія, але й загалом усіх частин Нацгвардії.

Розслідуватимуть і службову недбалість керівництва

Раніше Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження через службову недбалість керівництва Національної гвардії. Мовляв, Вона саме вона могла призвести до трагедії на території "Південмашу". Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 7 років.

Нардепка каже, що Рябчука цькували

"Слуга народу" Юлія Яцик, посилаючись на джерела у правоохоронних органах, заявила про цькування нацгвардійця, який здійснив жорстокий напад. Вона стверджує, що хлопця почали цькувати після того, як він намагався попередити бійку. За словами нардепки, він попередив про неї керівництво, але ніякої реакції у відповідь не отримав. Натомість його почали називати "стукачем".

Ба більше, у тій же частині Нацгвардії раніше міг трапитися інший моторошний випадок. Яцик зазначила, що перевірятимуть й інформацію про завдання тілесних ушкоджень військовому, яке призвело до смерті.

Брифінг ДБР про трагедію у Дніпрі: дивіться відео