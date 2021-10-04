Дії чотирьох підозрюваних кваліфікують як умисне вбивство, яке скоїли за попередньою змовою.

До теми Я такий же свідок, – 17-річний підозрюваний у вбивстві Артура Єрохіна заперечує свою провину

Підозрювані – неповнолітні

П'ятого фігуранта підозрюють у грабежі, поєднаному з насильством. Зауважимо, що троє молодиків – неповнолітні. Наймолодшому 16 років, ще двом по 17 років, найстаршому – 18.

Підозрюваних відправили під варту / Фото Нацполіції:

Напад на поліцейського у Чернігові: що відомо