Действия четырех подозреваемых квалифицируют как умышленное убийство, которое совершили по предварительному сговору.

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Подозреваемые – несовершеннолетние

Пятого фигуранта подозревают в грабеже, совмещенным с насилием. Заметим, что трое молодых людей – несовершеннолетние. Самому младшему 16 лет, еще двум по 17 лет, самому старшему – 18.

Подозреваемых отправили под стражу / Фото Нацполиции:

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