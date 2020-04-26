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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      В Іспанії анонсували послаблення карантину: коли та що дозволять

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      З 2 травня в Іспанії послаблять карантин: деталі
      З 2 травня в Іспанії послаблять карантин, запроваджений через коронавірус / Getty Images

      В Іспанії планують послабити карантинні обмеження, які запровадили через складну ситуацію з коронавірусом. Станеться це вже з 2 травня.

      Про це заявив прем'єр-міністр країни Педро Санчес, передає El Pais. За словами очільника іспанського уряду, з 2 травня жителям країни буде дозволено ходити на прогулянки та займатися спортом. Відповідний указ видасть Міністерство охорони здоров'я Іспанії.

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      Якщо розвиток пандемії йтиме в позитивному ключі, як зараз, то з 2 травня буде дозволено виходити, щоб займатися спортом і гуляти з людьми, з якими ми живемо. Завжди на умовах, які визначає керівництво медичних служб,
      – зазначив Санчес.

      Іспанський прем’єр додав, що вже 26 квітня діти один раз у день зможуть виходити на вулицю поблизу свого будинку.

      Крім того, найближчим часом іспанський уряд затвердить план поетапного виходу з карантину. Санчес зазначив, що карантин зніматимуть по-різному в кожному з регіонів країни.

      Зверніть увагу! Станом на ранок 26 квітня в Іспанії зафіксували майже 224 тисячі випадків зараження коронавірусом. На жаль, трохи менше ніж 23 тисячі осіб померли від COVID-19. Однак, майже 96 тисяч одужали. Сьогодні Іспанія посідає друге місце у світі за числом інфікованих (після США) та кількістю смертей (після Італії).

      До слова, нещодавно Іспанія втретє продовжила надзвичайний стан, запроваджений через коронавірус. Триватиме він до 9 травня. Уперше надзвичайний стан у країні запровадили 14 березня.

       До теми У Мадриді через пандемію скасували усі масові заходи до листопада

      Як поводитися після повернення додому з вулиці інфографіка 24 канал
      Як поводитися після повернення додому з вулиці / Інфографіка 24 канал

       

      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Здоров'я Здорове життя Коронавірус COVID-19 Новини політики
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