В Испании анонсировали ослабление карантина: когда и что разрешат

В Испании планируют ослабить карантинные ограничения, которые ввели из-за сложной ситуации с коронавирусом. Произойдет это уже со 2 мая.

Об этом заявил премьер-министр страны Педро Санчес, передает El Pais . По словам главы испанского правительства, со 2 мая жителям страны будет разрешено ходить на прогулки и заниматься спортом. Соответствующий указ выдаст Министерство здравоохранения Испании.

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Если развитие пандемии будет идти в позитивном ключе, как сейчас, то со 2 мая будет разрешено выходить, чтобы заниматься спортом и гулять с людьми, с которыми мы живем. Всегда на условиях, которые определяет руководство медицинских служб,

– отметил Санчес.

Испанский премьер добавил, что уже 26 апреля дети один раз в день смогут выходить на улицу вблизи своего дома.

Кроме того, в ближайшее время испанское правительство утвердит план поэтапного выхода из карантина. Санчес отметил, что карантин будет сниматься по-разному в каждом из регионов страны.

Обратите внимание! По состоянию на утро 26 апреля в Испании зафиксировали почти 224 тысячи случаев заражения коронавирусом. К сожалению, немного меньше чем 23 тысячи человек умерли от COVID-19. Однако, почти 96 тысяч выздоровели. Сегодня Испания занимает второе место в мире по числу инфицированных (после США) и количеством смертей (после Италии).

К слову, недавно Испания в третий раз продлила чрезвычайное положение, введенное из-за коронавируса. Продлится оно до 9 мая. Впервые чрезвычайное положение в стране ввели 14 марта.

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