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      В Испании анонсировали ослабление карантина: когда и что разрешат

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      Со 2 мая в Испании ослабят карантин: детали
      Со 2 мая в Испании ослабят карантин, введенный из-за коронавируса / Getty Images

      В Испании планируют ослабить карантинные ограничения, которые ввели из-за сложной ситуации с коронавирусом. Произойдет это уже со 2 мая.

      Об этом заявил премьер-министр страны Педро Санчес, передает El Pais. По словам главы испанского правительства, со 2 мая жителям страны будет разрешено ходить на прогулки и заниматься спортом. Соответствующий указ выдаст Министерство здравоохранения Испании.

      Важно Коронавирус в Испании: выздоровело больше людей, чем заболело

      Если развитие пандемии будет идти в позитивном ключе, как сейчас, то со 2 мая будет разрешено выходить, чтобы заниматься спортом и гулять с людьми, с которыми мы живем. Всегда на условиях, которые определяет руководство медицинских служб,
      – отметил Санчес.

      Испанский премьер добавил, что уже 26 апреля дети один раз в день смогут выходить на улицу вблизи своего дома.

      Кроме того, в ближайшее время испанское правительство утвердит план поэтапного выхода из карантина. Санчес отметил, что карантин будет сниматься по-разному в каждом из регионов страны.

      Обратите внимание! По состоянию на утро 26 апреля в Испании зафиксировали почти 224 тысячи случаев заражения коронавирусом. К сожалению, немного меньше чем 23 тысячи человек умерли от COVID-19. Однако, почти 96 тысяч выздоровели. Сегодня Испания занимает второе место в мире по числу инфицированных (после США) и количеством смертей (после Италии).

      К слову, недавно Испания в третий раз продлила чрезвычайное положение, введенное из-за коронавируса. Продлится оно до 9 мая. Впервые чрезвычайное положение в стране ввели 14 марта.

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      Как вести себя после возвращения домой с улицы инфографика 24 канал
      Как вести себя после возвращения домой с улицы / Инфографика 24 канал

       

      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Коронавирус COVID-19 Здоровье Здоровая жизнь Новости политики
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