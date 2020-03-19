В Італії померли 13 лікарів через коронавірус: яка ситуація в країні
Станом на 19 березня через пандемію коронавірусу в Італії померли 13 лікарів. Першу смерть серед медиків зафіксували 11 березня.
Тоді вірус забрав життя 67-річного президента Медичної асоціації Варезе Роберта Стелли. Про це повідомила Федерація лікарських гільдій Італії FNOMCEO.
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Відомо, що Роберт Стелла працював у клініці міста Бусто-Арсіціо, що у Ломбардії. За понад тиждень епідемії після Стелли померли ще 12 медиків. Серед загиблих – пульмонологи, лікарі загальної практики, педіатр, епідеміолог, отоларингол та гематолог. Усі вони були чоловіками.
На жаль, сумний список лікарів, які померли під час епідемії Covid-19, подовжується. І хоча офіційна кількість інфікованих медичних працівників зростає, багато лікарів помирають раптово, й причина смерті не завжди простежується до вірусу, оскільки мазки не беруться,
– зазначили на сайті організації.
За оприлюдненими напередодні даними, коронавірусом заразилися 2 629 співробітників охорони здоров'я Італії.
Що відомо про коронавірус в Італії
- Наразі в Італії зафіксували більшу кількість жертв від коронавірусу, ніж "на батьківщині" Covid-19 – Китаї.
- Станом на 19 березня в Італії понад 41 тисяча інфікованих і 3 тисячі 405 людей померли. Влада збирається продовжити суворий карантин в Італії.
- Італійському місту Бергамо, одному з найбільш постраждалих від спалаху коронавірусу, доводиться перевозити тіла померлих від недуги з міста, оскільки його крематорій не може впоратися.
- Жителям Італії заборонили виходити на вулиці без потреби. Лише за продуктами, в аптеки й на роботу. В інших випадках необхідно мати відповідний дозвіл.