В Мариуполе застрелили боевика "ДНР": о чем это свидетельствует
В Мариуполе застрелили боевика "ДНР" Романа Джумаева (он же "Джума"), которого несколько месяцев назад отпустил из-под стражи украинский суд.
История вообще феерическая. "Джума" несколько лет воевал за "ДНР" в бригаде "Пятнашка", а в 2017 году внезапно зачем-то решил приехать на подконтрольную Украине территорию, и был арестован. Понятно, что за "ЛДНР" воюют вообще не самые умные люди на свете, но этот отчаянный идиотизм выглядел ярко даже на фоне прочих подвигов "ополчения".
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Впрочем, Джумаев очень скоро вышел на свободу. В январе 2018 года самый гуманный украинский суд выпустил его из СИЗО под домашний арест.
Судьба давала Джумаеву шанс остаться в живых. В конце того же 2018 года он напал на полицейского, и за это снова был отправлен в СИЗО. Но весной нынешнего года самый гуманный украинский суд опять выпустил "Джуму" – во второй и последний раз.
Сегодня Джумаева расстреляли на пороге собственной квартиры. Внесудебная расправа – это всегда плохо. К таким шагам обычно прибегают в отсталых странах, где нет справедливости и не работают законы. Прибегают, когда никаких законных аргументов у граждан не остается. И в Мариуполе мы видим как раз такой случай. Неспособность правосудия наказать преступника привела к тому, что нашлись люди, которые вынесли свой приговор.
Теперь их будут искать. Возможно, найдут и посадят в тюрьму. А вот судей, которые отпустили Джумаева и создали всю эту ситуацию – никто не осудит. Смерть Джумаева – целиком на совести прогнившей, ни на что не годной украинской судебной системы. Сидел бы сейчас в СИЗО, отбывал заслуженное наказание – и был бы жив.
В целом же эта история наглядно показывает, почему подписание капитуляции по Донбассу на условиях Кремля – заведомо провальная затея, которая никогда не принесет мир. В стране сотни тысяч людей с боевым опытом, которые никогда не согласятся с амнистией военных преступников и сдачей суверенитета.
Автор: Денис Казанский
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