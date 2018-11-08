В Росії пенсіонерці ампутували здорову ногу замість хворої

У Воронезькій області Росії правоохоронці порушили справу через неналежне надання медичної допомоги – 89-річній пенсіонерці замість хворої ноги ампутували здорову.

Про це повідомила прес-служба регіонального управління Слідчого комітету.

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Зазначається, що у поліцію звернувся син потерпілої. Він розповів, що його мати потребувала операції, але після її проведення з’ясувалося, що лікарі помилково ампутували їй ліву ногу до середини стегна замість правої.

За цим фактом порушили справу за статтею "завдання тяжкої шкоди здоров’ю з необережності через неналежне виконання особою своїх професійних обов’язків".