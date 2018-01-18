В Україні довічне ув’язнення можуть замінити покаранням на мінімум 25 років

У Верховній Раді зареєстровано 2 законопроекти, які передбачають зміни у системі виконання кримінальних покарань. Один із документів передбачає можливість умовно-дострокового звільнення довічно ув’язнених осіб.

Про це в інтерв’ю "Громадському" розповів заступник міністра юстиції Денис Чернишов.

Він уточнив, що законопроектом передбачається, що засуджена до довічного ув’язнення людина після 10-ти років відбування покарання може подати звернення і через 15 років вийти на волю.

Читайте також: День в'язня: чим відрізняється українська пенітенціарна система від європейської

"По такій людині складається портрет і за 15 років після звернення вона може бути умовно-достроково звільнена. За умови того, що за ці роки (25 років у сукупності) вона показала якісні зміни своєї особистості. Враховуватимуться і соціальні зв’язки, яких особа набула, яку освіту отримала, де вона мешкатиме, чим зароблятиме на життя, що взагалі робитиме", – пояснив заступник міністра.

Проектом закону "Про пенітенціарну систему" передбачена оптимізація структури пенітенціарної системи, спрощення процесів управління і покращення умов відбування покарань та тримання під вартою засуджених та осіб, узятих під варту.