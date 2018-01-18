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В Україні довічне ув’язнення можуть замінити покаранням на мінімум 25 років

21:37, 18 січня 253 Читать новость на русском
Довічне ув’язнення можуть замінитилегшим покаранням
Довічне ув’язнення можуть замінитилегшим покаранням / Фото з вільних мереж

У Верховній Раді зареєстровано 2 законопроекти, які передбачають зміни у системі виконання кримінальних покарань. Один із документів передбачає можливість умовно-дострокового звільнення довічно ув’язнених осіб.

Про це в інтерв’ю "Громадському" розповів заступник міністра юстиції Денис Чернишов.

Він уточнив, що законопроектом передбачається, що засуджена до довічного ув’язнення людина після 10-ти років відбування покарання може подати звернення і через 15 років вийти на волю.

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"По такій людині складається портрет і за 15 років після звернення вона може бути умовно-достроково звільнена. За умови того, що за ці роки (25 років у сукупності) вона показала якісні зміни своєї особистості. Враховуватимуться і соціальні зв’язки, яких особа набула, яку освіту отримала, де вона мешкатиме, чим зароблятиме на життя, що взагалі робитиме", – пояснив заступник міністра.

Проектом закону "Про пенітенціарну систему" передбачена оптимізація структури пенітенціарної системи, спрощення процесів управління і покращення умов відбування покарань та тримання під вартою засуджених та осіб, узятих під варту.

Теги: Новини України Новини політики Кримінальні новини Міністерство юстиції Законопроект Верховна Рада
Джерело: 24 Канал
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