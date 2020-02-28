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      КОРОНАВІРУС COVID-19 НОВИНИ ТУРЕЧЧИНИ НОВІ САНЖАРИ

      В Жулянах чергуватиме вертоліт, який працював у Конго під час епідемії Ебола, – Аваков

      -
      Арсен Аваков – керівник МВС України / СБУ

      Україна готова до появи в країні випадків зараження китайським коронавірусом SARS-CoV-2. Зокрема, в Жулянах вже почав чергування вертоліт зі спеціальним обладнанням та фахівцями, які мають досвід роботи в умовах епідемії небезпечного вірусу Ебола в Африці.

      Про це в ефірі програми "Право на владу" увечері 27 лютого розповів міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

      До теми: Російські тест-системи на коронавірус в Україні: в РНБО розставили всі крапки над "і"

      Чи дійсно Україна готова реагувати на появу коронавірусу в країні

      "Ми насправді технічно готові", – зазначив голова МВС. І додав "трохи оптимізму": "В аеропорт у Жулянах спеціально прибув вертоліт та став на чергування. Це вертоліт МІ-8, обладнаний для транспортування інфекційних хворих".

      Там навчений екіпаж та медичний персонал. Ці люди працювали в Конго у 2019 році під час епідемії Ебола, виконували роботи з евакуації хворих та рятункові операції,
      – пояснив Аваков. 

      За словами голови МВС, за один рейс вертоліт може забрати 4 – 6 хворих та здійснити їхню евакуацію на відстані до 1200 кілометрів – "тобто, по суті, на всій території країни".

      Вертоліт
      Вертоліт МІ-8, який працював у Конго в умовах епідемії вірусу Ебола / Скріншот із відео

      Міністр переконує, що на вертольоті є команда фахівців, які готові працювати у найбільш жорстких умовах, є спеціальні капсули для транспортування інфекційних хворих та спеціальні системи знезараження й очищення.

      Якщо десь у важкодоступному місці чи лікарні, яка недостатньо добре оснащена, ми побачимо якийсь ризик, то протягом 4 – 5 годин цей вертоліт спроможний доправити усіх хворих. І у такий спосіб ми зможемо локалізувати ситуацію,
      – запевнив Аваков. 

      Також голова МВС відповів на запитання про вибір місця для евакуації українців з Уханя та їхньої обсервації. 

      Що таке вірус Ебола?Вірус Ебола спричиняє гарячку Ебола, яка входить до переліку хвороб, здатних серйозно впливати на здоров'я населення і швидко поширюватися в міжнародних масштабах. Смертність від вірусу, за даними ВООЗ, перевищує 50%.

      У 2019 році від гарячки Ебола тільки у Демократичній Республіці Конго померли понад 2000 людей, а попередній спалах хвороби тому ж регіоні забрав життя 11000 людей. 

      Чому обрали для обсервації саме Нові Санжари

      "Ми перебирали кілька варіантів, і у нас таких рішень було два. Один з них – це об’єкт Нацгвардії, це Санжари. І другий був об’єкт – це жорсткий полігон, казарми, і таке інше", – повідомив міністр.

      Але, вибачте мені, казарми – це все ж таки для солдатів, не для цивільних,
      – наголосив Аваков.

      Нагадаємо, 20 лютого з Уханя, епіцентру спалаху коронавірусу, прилетіли 45 українців та 27 іноземців. Їх розмістили на обсервацію на 14 днів у Нових Санжарах на Полтавщині.

      Загалом на обсервації перебувають 94 людини (самі евакуйовані, екіпаж літака, яких їх доправив, особи супроводу та голова МОЗ Зоряна Скалецька. 

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Нові Санжари Коронавірус Covid-19 Міністерство внутрішніх справ Арсен Аваков Новини України
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