Україна готова до появи в країні випадків зараження китайським коронавірусом SARS-CoV-2. Зокрема, в Жулянах вже почав чергування вертоліт зі спеціальним обладнанням та фахівцями, які мають досвід роботи в умовах епідемії небезпечного вірусу Ебола в Африці.

Про це в ефірі програми "Право на владу" увечері 27 лютого розповів міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

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Чи дійсно Україна готова реагувати на появу коронавірусу в країні

"Ми насправді технічно готові", – зазначив голова МВС. І додав "трохи оптимізму": "В аеропорт у Жулянах спеціально прибув вертоліт та став на чергування. Це вертоліт МІ-8, обладнаний для транспортування інфекційних хворих".

Там навчений екіпаж та медичний персонал. Ці люди працювали в Конго у 2019 році під час епідемії Ебола, виконували роботи з евакуації хворих та рятункові операції,

– пояснив Аваков.

За словами голови МВС, за один рейс вертоліт може забрати 4 – 6 хворих та здійснити їхню евакуацію на відстані до 1200 кілометрів – "тобто, по суті, на всій території країни".



Вертоліт МІ-8, який працював у Конго в умовах епідемії вірусу Ебола / Скріншот із відео

Міністр переконує, що на вертольоті є команда фахівців, які готові працювати у найбільш жорстких умовах, є спеціальні капсули для транспортування інфекційних хворих та спеціальні системи знезараження й очищення.

Якщо десь у важкодоступному місці чи лікарні, яка недостатньо добре оснащена, ми побачимо якийсь ризик, то протягом 4 – 5 годин цей вертоліт спроможний доправити усіх хворих. І у такий спосіб ми зможемо локалізувати ситуацію,

– запевнив Аваков.

Також голова МВС відповів на запитання про вибір місця для евакуації українців з Уханя та їхньої обсервації.

Що таке вірус Ебола?Вірус Ебола спричиняє гарячку Ебола, яка входить до переліку хвороб, здатних серйозно впливати на здоров'я населення і швидко поширюватися в міжнародних масштабах. Смертність від вірусу, за даними ВООЗ, перевищує 50%.



У 2019 році від гарячки Ебола тільки у Демократичній Республіці Конго померли понад 2000 людей, а попередній спалах хвороби тому ж регіоні забрав життя 11000 людей.

Чому обрали для обсервації саме Нові Санжари

"Ми перебирали кілька варіантів, і у нас таких рішень було два. Один з них – це об’єкт Нацгвардії, це Санжари. І другий був об’єкт – це жорсткий полігон, казарми, і таке інше", – повідомив міністр.

Але, вибачте мені, казарми – це все ж таки для солдатів, не для цивільних,

– наголосив Аваков.

Нагадаємо, 20 лютого з Уханя, епіцентру спалаху коронавірусу, прилетіли 45 українців та 27 іноземців. Їх розмістили на обсервацію на 14 днів у Нових Санжарах на Полтавщині.



Загалом на обсервації перебувають 94 людини (самі евакуйовані, екіпаж літака, яких їх доправив, особи супроводу та голова МОЗ Зоряна Скалецька.