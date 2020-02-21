Вантажівка з 39 мертвими у Британії: поліція висловила офіційні звинувачення
Серед обвинувачених осіб – як громадяни Великої Британії, так і В’єтнаму. Перших у Британії звинувачують у ненавмисному вбивстві та сприянні незаконній міграції, других – у змові задля переправлення нелегалів за кордон.
Так, 5 чоловіків і дві жінки з різних районів В’єтнаму звинувачуються в організованому переправленні нелегалів за кордон. Про це повідомляє BBC з посиланням на поліцію в провінції Ха-Тінь.
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Більше тижня тому поліція Ессекса вирушила до В’єтнаму, аби поспілкуватися з ріднгими загиблих. Перед тим саме вдалося встановити причину смерті мігрантів – задуха у перегрітій вантажівці.
Ще троє чоловіків у Британії звинувачуються у загибелі людей:
- 23-річний Імон Харрісон має 39 звинувачень в ненавмисному вбивстві, а також звинувачення у змові задля торгівлі людьми і незаконної імміграції. На початку цього місяця в суді в Дубліні він отримав право оскаржити свою екстрадицію з Ірландії до Великобританії.
- 43-річний Георге Ніка має 39 звинувачень у ненавмисному вбивстві і змові задля незаконної імміграції.
- 23-річний Крістофер Кеннеді звинувачується у злочинах, пов'язаних з торгівлею людьми, наданні допомоги в незаконній імміграції та експлуатації людей.
Варто зазначити, що Морісу Робінсону висловили підозру у ненавмисному вбивстві раніше. Це 25-річний водій вантажівки, якого затримали одразу після виявлення вантажівки з трупами.
Моріса Робінсона затримали одразу ж після виявлення вантажівки з трупами / фото з фейсбуку
У листопаді 2019 року він зізнався поліції, що входив у змову задля перенаправлення нелегалів і робив це протягом 2018 – 2019 років. Однак нещодавно його адвокати виступили проти екстрадиції Моріса з Ірландії. Серед їхніх аргументів – те, що не існує доказів, що 39 осіб померли саме в Об'єднаному королівстві.
Трохи більше тижня тому поліція Ессекса вирушила до В’єтнаму, аби поспілкуватися із родичами загиблих. Напередодні було встановлено, що мігранти померли через задуху і перегрів у замкненій вантажівці.
Вантажівка з 39 тілами поблизу Лондона: головне
- В ніч на 23 жовтня у трейлері-рефрижераторі, припаркованому в промзоні в Ессексі, знайшли 39 трупів.
- Причиною їхньої смерті стала задуха і перегрів у закритому просторі.
- Серед померлих був 31 чоловік і вісім жінок, двом наймолодшим було лише 15 років, найстаршому – 44 роки.
- Усі загиблі мали при собі підроблені китайські паспорти, однак були громадянами В’єтнаму.
- Одразу з поліція Великобританії арештувала 25-річного водія вантажівки.
- Усі загиблі намагалися незаконно потрапити до Європи, заплативши гроші за перевезення.
- Поліція Великобританії 12 лютого 2020 року вирушила до В’єтнаму, аби поспілкуватися із родичами загиблих.
- У В’єтнамі 7 осіб підозрюють у створенні організованої групи, яка сприяла незаконній міграції людей до Європи.