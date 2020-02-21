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      Вантажівка з 39 мертвими у Британії: поліція висловила офіційні звинувачення

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      У справі знайдених у вантажівці загиблих 39 в'єтнамців висловили звинувачення / РА media

      Серед обвинувачених осіб – як громадяни Великої Британії, так і В’єтнаму. Перших у Британії звинувачують у ненавмисному вбивстві та сприянні незаконній міграції, других – у змові задля переправлення нелегалів за кордон.

      Так, 5 чоловіків і дві жінки з різних районів В’єтнаму звинувачуються в організованому переправленні нелегалів за кордон. Про це повідомляє BBC з посиланням на поліцію в провінції Ха-Тінь.

      До теми: Поліція ідентифікувала усіх загиблих у вантажівці поблизу Лондона

      Більше тижня тому поліція Ессекса вирушила до В’єтнаму, аби поспілкуватися з ріднгими загиблих. Перед тим саме вдалося встановити причину смерті мігрантів – задуха у перегрітій вантажівці.

      Ще троє чоловіків у Британії звинувачуються у загибелі людей:

      • 23-річний Імон Харрісон має 39 звинувачень в ненавмисному вбивстві, а також звинувачення у змові задля торгівлі людьми і незаконної імміграції. На початку цього місяця в суді в Дубліні він отримав право оскаржити свою екстрадицію з Ірландії до Великобританії.
      • 43-річний Георге Ніка має 39 звинувачень у ненавмисному вбивстві і змові задля незаконної імміграції.
      • 23-річний Крістофер Кеннеді звинувачується у злочинах, пов'язаних з торгівлею людьми, наданні допомоги в незаконній імміграції та  експлуатації людей.

      Варто зазначити, що Морісу Робінсону висловили підозру у ненавмисному вбивстві раніше. Це 25-річний водій вантажівки, якого затримали одразу після виявлення вантажівки з трупами.


      Моріса Робінсона затримали одразу ж після виявлення вантажівки з трупами / фото з фейсбуку

      У листопаді 2019 року він зізнався поліції, що входив у змову задля перенаправлення нелегалів і робив це протягом 2018 – 2019 років. Однак нещодавно його адвокати виступили проти екстрадиції Моріса з Ірландії. Серед їхніх аргументів – те, що не існує доказів, що 39 осіб померли саме в Об'єднаному королівстві. 

      Трохи більше тижня тому поліція Ессекса вирушила до В’єтнаму, аби поспілкуватися із родичами загиблих. Напередодні було встановлено, що мігранти померли через задуху і перегрів у замкненій вантажівці.

      Вантажівка з 39 тілами поблизу Лондона: головне

      • В ніч на 23 жовтня у трейлері-рефрижераторі, припаркованому в промзоні в Ессексі, знайшли 39 трупів.
      • Причиною їхньої смерті стала задуха і перегрів у закритому просторі.
      • Серед померлих був 31 чоловік і вісім жінок, двом наймолодшим було лише 15 років, найстаршому – 44 роки.
      • Усі загиблі мали при собі підроблені китайські паспорти, однак були громадянами В’єтнаму.
      • Одразу з поліція Великобританії арештувала 25-річного водія вантажівки.
      • Усі загиблі намагалися незаконно потрапити до Європи, заплативши гроші за перевезення.
      • Поліція Великобританії 12 лютого 2020 року вирушила до В’єтнаму, аби поспілкуватися із родичами загиблих.
      • У В’єтнамі 7 осіб підозрюють у створенні організованої групи, яка сприяла незаконній міграції людей до Європи.
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      сьогодні
      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Торгівля людьми Іммігранти Велика Британія Жертви
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