Вантажівка з 39 мертвими у Британії: поліція висловила офіційні звинувачення

Серед обвинувачених осіб – як громадяни Великої Британії, так і В’єтнаму. Перших у Британії звинувачують у ненавмисному вбивстві та сприянні незаконній міграції, других – у змові задля переправлення нелегалів за кордон.

Так, 5 чоловіків і дві жінки з різних районів В’єтнаму звинувачуються в організованому переправленні нелегалів за кордон. Про це повідомляє BBC з посиланням на поліцію в провінції Ха-Тінь.

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Більше тижня тому поліція Ессекса вирушила до В’єтнаму, аби поспілкуватися з ріднгими загиблих. Перед тим саме вдалося встановити причину смерті мігрантів – задуха у перегрітій вантажівці.

Ще троє чоловіків у Британії звинувачуються у загибелі людей:

23-річний Імон Харрісон має 39 звинувачень в ненавмисному вбивстві, а також звинувачення у змові задля торгівлі людьми і незаконної імміграції. На початку цього місяця в суді в Дубліні він отримав право оскаржити свою екстрадицію з Ірландії до Великобританії.

має 39 звинувачень в ненавмисному вбивстві, а також звинувачення у змові задля торгівлі людьми і незаконної імміграції. На початку цього місяця в суді в Дубліні він отримав право оскаржити свою екстрадицію з Ірландії до Великобританії. 43-річний Георге Ніка має 39 звинувачень у ненавмисному вбивстві і змові задля незаконної імміграції.

має 39 звинувачень у ненавмисному вбивстві і змові задля незаконної імміграції. 23-річний Крістофер Кеннеді звинувачується у злочинах, пов'язаних з торгівлею людьми, наданні допомоги в незаконній імміграції та експлуатації людей.

Варто зазначити, що Морісу Робінсону висловили підозру у ненавмисному вбивстві раніше. Це 25-річний водій вантажівки, якого затримали одразу після виявлення вантажівки з трупами.



Моріса Робінсона затримали одразу ж після виявлення вантажівки з трупами / фото з фейсбуку

У листопаді 2019 року він зізнався поліції, що входив у змову задля перенаправлення нелегалів і робив це протягом 2018 – 2019 років. Однак нещодавно його адвокати виступили проти екстрадиції Моріса з Ірландії. Серед їхніх аргументів – те, що не існує доказів, що 39 осіб померли саме в Об'єднаному королівстві.

Трохи більше тижня тому поліція Ессекса вирушила до В’єтнаму, аби поспілкуватися із родичами загиблих. Напередодні було встановлено, що мігранти померли через задуху і перегрів у замкненій вантажівці.

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