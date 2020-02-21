Грузовик с 39 телами в Британии: полиция выразила официальные обвинения
Среди обвиняемых лиц – как граждане Великобритании, так и Вьетнама. Первых в Британии обвиняют в непредумышленном убийстве и содействии незаконной миграции, других – в сговоре с целью переправки нелегалов за границу.
Так, 5 мужчин и две женщины из разных районов Вьетнама обвиняются в организованной переправке нелегалов за границу. Об этом сообщает BBC со ссылкой на полицию в провинции Ха-Тень.
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Более недели назад полиция Эссекса отправилась во Вьетнам, чтобы пообщаться с родными погибших. Перед тем как раз удалось установить причину смерти мигрантов – духота в перегретом грузовике.
Еще трое мужчин в Великобритании обвиняются в гибели людей:
- 23-летний Имон Харрисон имеет 39 обвинений в непредумышленном убийстве, а также обвинения в сговоре с целью торговли людьми и незаконной иммиграции. В начале этого месяца в суде в Дублине он получил право обжаловать свою экстрадицию из Ирландии в Великобританию.
- 43-летний Георге Ника имеет 39 обвинений в непредумышленном убийстве и заговоре с целью незаконной иммиграции.
- 23-летний Кристофер Кеннеди обвиняется в преступлениях, связанных с торговлей людьми, оказании помощи в незаконной иммиграции и эксплуатации людей.
Стоит отметить, что Морису Робинсону выразили подозрение в непредумышленном убийстве ранее. Это 25-летний водитель грузовика, которого задержали сразу после обнаружения грузовика с трупами.
Мориса Робинсона задержали сразу же после обнаружения грузовика с трупами / фото с фейсбуке
В ноябре 2019 года он признался полиции, что входил в сговор перенаправления нелегалов и делал это в течение 2018 – 2019 года. Однако недавно его адвокаты выступили против экстрадиции Мориса из Ирландии. Среди их аргументов – то, что не существует доказательств, что 39 человек умерли именно в Объединенном королевстве.
Грузовик с 39 телами близ Лондона: главное
- В ночь на 23 октября в трейлере-рефрижераторе, припаркованном в промзоне в Эссексе, нашли 39 трупов.
- Причиной их смерти стало удушье и перегрев в закрытом пространстве.
- Среди умерших был 31 мужчина и восемь женщин, двум самым молодым было всего 15 лет, самому старшему – 44 года.
- Все погибшие имели при себе поддельные китайские паспорта, однако были гражданами Вьетнама.
- Сразу же полиция Великобритании арестовала 25-летнего водителя грузовика.
- Все погибшие пытались незаконно попасть в Европу, заплатив деньги за перевозку.
- Полиция Великобритании 12 февраля 2020 года отправилась во Вьетнам, чтобы пообщаться с родственниками погибших.
- Во Вьетнаме 7 человек подозревают в создании организованной группы, которая способствовала незаконной миграции людей в Европу.