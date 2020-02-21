Грузовик с 39 телами в Британии: полиция выразила официальные обвинения

Среди обвиняемых лиц – как граждане Великобритании, так и Вьетнама. Первых в Британии обвиняют в непредумышленном убийстве и содействии незаконной миграции, других – в сговоре с целью переправки нелегалов за границу.

Так, 5 мужчин и две женщины из разных районов Вьетнама обвиняются в организованной переправке нелегалов за границу. Об этом сообщает BBC со ссылкой на полицию в провинции Ха-Тень.

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Более недели назад полиция Эссекса отправилась во Вьетнам, чтобы пообщаться с родными погибших. Перед тем как раз удалось установить причину смерти мигрантов – духота в перегретом грузовике.

Еще трое мужчин в Великобритании обвиняются в гибели людей:

23-летний Имон Харрисон имеет 39 обвинений в непредумышленном убийстве, а также обвинения в сговоре с целью торговли людьми и незаконной иммиграции. В начале этого месяца в суде в Дублине он получил право обжаловать свою экстрадицию из Ирландии в Великобританию.

имеет 39 обвинений в непредумышленном убийстве, а также обвинения в сговоре с целью торговли людьми и незаконной иммиграции. В начале этого месяца в суде в Дублине он получил право обжаловать свою экстрадицию из Ирландии в Великобританию. 43-летний Георге Ника имеет 39 обвинений в непредумышленном убийстве и заговоре с целью незаконной иммиграции.

имеет 39 обвинений в непредумышленном убийстве и заговоре с целью незаконной иммиграции. 23-летний Кристофер Кеннеди обвиняется в преступлениях, связанных с торговлей людьми, оказании помощи в незаконной иммиграции и эксплуатации людей.

Стоит отметить, что Морису Робинсону выразили подозрение в непредумышленном убийстве ранее. Это 25-летний водитель грузовика, которого задержали сразу после обнаружения грузовика с трупами.



Мориса Робинсона задержали сразу же после обнаружения грузовика с трупами / фото с фейсбуке

В ноябре 2019 года он признался полиции, что входил в сговор перенаправления нелегалов и делал это в течение 2018 – 2019 года. Однако недавно его адвокаты выступили против экстрадиции Мориса из Ирландии. Среди их аргументов – то, что не существует доказательств, что 39 человек умерли именно в Объединенном королевстве.

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